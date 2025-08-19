Low-Volatility-Fonds versprechen, weniger zu schwanken. Doch funktioniert das wirklich? Und welche Nachteile kann das haben? Wir gehen diesen Fragen im Podcast auf den Grund.

Expedition Investment Podcast | Low-Volatility-Fonds Achterbahnfahrt adé? Was Low-Volatility-Fonds können und was nicht

Expedition Investment ist zurück! In den neuen Folgen werden verschiedene aktuelle Themen beleuchtet.

Der Markt schwankt, die Nerven flattern – was tun? 2025 hat es bislang in sich: Von Handelszöllen bis zu Rekordhochs pendeln die Märkte wild auf und ab. Viele Anleger:innen fragen sich: Gibt es eine Möglichkeit, ruhiger zu investieren, ohne gleich komplett auszusteigen?

In dieser Folge von Expedition Investment schauen wir uns Low-Volatility-Fonds an. Fonds, die weniger schwanken sollen. Aber funktioniert das wirklich? Birte hat zusammen mit ihrer Kollegin Hannah mit Experten gesprochen, wie diese Strategien aufgebaut sind, welche Branchen typischerweise enthalten sind und was sie im Ernstfall leisten können oder eben auch nicht. Und berichtet uns nun von den Erkenntnissen.

Und wir sprechen im Podcast auch darüber, wo die Nachteile solcher Fonds liegen. Denn wo Vorteile sind, gibt´s auch immer Nachteile. Ohne Fachchinesisch, dafür mit praktischen Einblicken, Zahlen und klaren Antworten. Und für alle die tiefer in das Thema einsteigen wollen, findet ihr hier Birtes und Hannahs Text zum Thema Low-Volatility-Fonds:

https://www.dasinvestment.com/die-angstbremse-low-volatility-fonds-analyse/

Dazu haben die beiden mit Unterstützung von Morningstar auch noch zwei aufschlussreiche Rankings zusammengestellt:

https://www.dasinvestment.com/low-volatility-fonds-mit-den-hoechsten-renditen/

https://www.dasinvestment.com/low-volatility-fonds-mit-den-niedrigsten-schwankungen/

Disclaimer:

Dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden.