in Expedition Investment

Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

In dieser Episode sprechen wir mit Malte Häusler, CEO von Timeless Investments, der einen neuen Weg aufzeigt: Tokenisierte Investments in Collectibles, die für jeden zugänglich sind. Schon mit kleinen Beträgen können Anleger in exklusive Sachwerte einsteigen – aber worauf muss man achten?

„Ich bin kein Sammler, ich bin Investor“

Nicht jedes rare Sammlerstück ist automatisch eine gute Investition. Malte erklärt, welche Assets echtes Wertsteigerungspotenzial haben, wo Risiken lauern und warum Emotionen oft ein schlechter Ratgeber sind. Zudem erzählt er, wie Timeless Investments es möglich macht, mit 50 Euro Anteile an Luxusgütern wie Uhren oder Oldtimern zu kaufen – und warum Transparenz dabei der Schlüssel ist.

Hier geht es zur Folge übers Sammeln und Investieren:

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Einbruch, Wertsteigerung & die Zukunft des Marktes

Nachdem wir in der vorherigen Folge von Expedition Investment über die Unterschiede zwischen den verschiedenen Anlageklassen gesprochen haben und ein paar goldene Regeln für Sammler zusammengetragen haben, werfen wir dieses Mal einen Blick auf die Renditepotenziale von Collectibles und diskutieren, ob sie eine sinnvolle Ergänzung zu Aktien und ETFs sein können. Außerdem erzählt Malte von einem spektakulären Einbruch, bei dem Luxusuhren im Millionenwert gestohlen wurden – und was das für Investoren bedeutet.