Was raten Profis Investmentneulingen? Sarah-Christin Großmann war auf den Hamburger Investorentagen unterwegs und hat Stimmen eingesammelt.

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Wer bei aktiv gemanagten Fonds und ETFs unsicher ist, worauf es eigentlich ankommt, findet in der neuen Folge von „Expedition Investment“ reichlich Infos. Die beiden Hosts Martin Vornweg-Brückner und Birte Penshorn bekommen dabei diesmal wieder Verstärkung aus der eigenen Redaktion: Volontärin Sarah-Christin Großmann war für DAS INVESTMENT auf den Hamburger Investorentagen unterwegs und hat dort mehreren Fondsmanagern und Vermögensverwaltern Fragen dazu gestellt.

Herausgekommen sind fünf teilweise sehr unterschiedliche Perspektiven. Sowohl auf die Frage, was Börsen-Einsteiger als Erstes beherzigen sollten, ebenso wie darauf, ob eher ein klassischer Fonds oder ein ETF die bessere Wahl ist. Auch bei den Kennzahlen, die vor dem Kauf einer Einzelaktie zählen, ergänzen sich die Meinungen der Gäste. Zum Schluss verraten die Gesprächspartner sogar ihre persönlichen Favoriten unter den Aktientiteln, aus ganz unterschiedlichen Branchen.

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Die in diesem Podcast zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und zur Unterhaltung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, darunter fällt das Risiko des Kapitalverlustes.