Finanzen nerven? Kein Problem, sagt der Robo-Advisor. Einfach ein paar Fragen beantworten – und los geht’s mit der automatisierten Geldanlage. Doch was können sie – und was nicht?

Roboter übernehmen dein Depot?

So ganz falsch ist das nicht – aber auch nicht ganz richtig. Robo-Advisor sollen das Investieren einfacher machen: Algorithmus statt Beraterbüro, standardisiertes Portfolio statt individueller Beratung. Doch was steckt wirklich dahinter?

Robo-Advisor – was können sie leisten und wo liegen ihre Grenzen?

In dieser Folge von Expedition Investment schauen wir uns an, was Robo-Advisor leisten – und wo ihre Grenzen liegen. Als Gast der Sendung erklärt uns Prof. Dr. Olaf Zeitnitz, wie man einen Robo-Advisor aufbaut, was die Algorithmen leisten können und auch was sie nicht leisten können.

Wir klären:

Wie funktioniert so ein Robo eigentlich?

Wie individuell ist das alles wirklich?

Was passiert, wenn der Markt verrückt spielt?

Und wir räumen auf mit dem Mythos, dass Robos nie Fehler machen, denn wie Prof. Zeitnitz uns erklärt, sollte man zwingend mit realistischen Erwartungen auf diese Technik schauen. Denn: „Robos sind keine Verlustunterbinder – sie sind Verlustminimierer.“

Klar ist: Robo-Advisor sind keine Wunderwaffe. Aber sie können helfen, rationaler zu investieren – wenn man sie richtig nutzt. Und vor allem: wenn man Geduld mitbringt.

Jetzt reinhören – für alle, die wissen wollen, ob man das Thema Geldanlage wirklich „wegdigitalisieren“ kann.

Hier geht es zur Folge über Robo-Advisor: