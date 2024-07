Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Finanzberater, aufgepasst: Hier kommt ein nützliches Instrument für Ihre Kundenberatung! Der Finanzpodcast „Expedition Investment“ ist am 15. Juli 2024 in seine zweite Staffel gestartet. Obwohl primär an Privatanleger gerichtet, bietet er Ihnen als Berater eine hervorragende Möglichkeit, vor allem jüngere Kunden beim Einstieg in die Finanzwelt zu unterstützen.

Über zehn Wochen hinweg behandelt der Podcast jeden Montag zentrale Themen der Geldanlage:

ETF-Sparpläne und Portfoliostrukturierung

Chancen und Risiken von Kryptowährungen

Vermögensaufbau für Kinder

Strategien zur langfristigen Vermögensmehrung

Die Moderatoren Martin Vornweg-Brückner und DAS-INVESTMENT-Redakteurin Birte Penshorn präsentieren komplexe Finanzthemen in einem innovativen Format, das journalistisches Storytelling mit Hörspielcharakter verbindet. Dies macht den Podcast besonders attraktiv für die Zielgruppe der 20- bis 35-Jährigen.

Hier geht es zu Folge 1 von „Expedition Investment“, Staffel 2:

Und hier gibt es den Podcast auf Spotify

Namhafte Experten der Finanzbranche kommen zu Wort, etwa Thomas Kehl von „Finanzfluss“ und der Journalist und Youtuber Clemens Schömann-Finck („René will Rendite“) und teilen ihr Fachwissen. Eine Bonus-Folge am 23. September bietet sogar eine Live-Fragerunde mit Experten von Xtrackers und Morgenfund.

Für Sie als Berater eignet sich „Expedition Investment“ als ergänzendes Bildungstool. Es kann Ihren Kunden dabei helfen, Finanzkonzepte besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig entlastet es Sie, indem es Grundlagenwissen vermittelt und Sie als fortschrittlichen, kundenorientierten Berater positioniert, der auch digitale Medien zu schätzen weiß.