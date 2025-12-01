Birte hat aus ihrer täglichen Arbeit als Redakteurin ein Gespräch mitgebracht, das sowohl Einsteiger als auch erfahrene Anleger abholt. Vom ersten Sparplan bis zur strategischen Depotaufstellung: Ökonom und Kapitalmarktstratege Hans-Jörg Naumer erklärt, warum Sparen allein heute nicht mehr reicht, wie man den Schritt ins Investieren schafft und weshalb gerade der Zinseszinseffekt über Jahrzehnte entscheidend ist.
Neben den eigenen Schritten zur Geldanlage geht es aber auch um den größeren Kontext und wie dieser zukünftige Wertentwicklungen bestimmen kann: die Politik. Naumer analysiert, wie Populismus, Zölle und wirtschaftliche Abschottung Inflation antreiben, Wachstum bremsen und selbst den „sicheren Hafen“ US-Dollar ins Wanken bringen können.
Eine Folge über finanzielle Grundlagen und darüber, warum Politik längst Teil jeder Investmentstrategie ist.
