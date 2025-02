In einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz kritisiert eine Gruppe von zehn Experten aus Wissenschaft und Praxis die Verzögerung bei der Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in deutsches Recht. Unter Federführung von Carsten Zielke, Geschäftsführer der Zielke Research Consult, warnen die Unterzeichner vor den wirtschaftlichen Folgen dieser Verzögerung.

Deutschland habe die EU-Richtlinie bislang nicht in nationales Recht umgesetzt, obwohl dies bis Ende 2024 hätte geschehen sollen. Die Mehrheit der EU-Staaten sei hier bereits weiter. „Diese Verzögerung ist kontraproduktiv und verursacht Unsicherheiten für Unternehmen und Prüfende“, heißt es in dem Schreiben. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hätten die Umsetzung bereits angemahnt.

Schlechte ESG-Transparenz verursacht höhere Kapitalkosten

Die Autoren warnen vor steigenden Kapitalkosten für deutsche Unternehmen. Nach Berechnungen von Zielke Research Consult wirkt sich eine unzureichende Nachhaltigkeitsberichterstattung direkt auf die Refinanzierungskosten aus. Die Studie von Zielke Research zeigt bei den Banken eine Spreizung der Risikofaktoren (Beta) von 0,50 bis 1,44 – was sich direkt in den Refinanzierungskosten niederschlägt. Bei den Versicherern reicht die Spanne von 0,50 (Axa) bis 1,45 (Concordia). Je schlechter die ESG-Transparenz, desto höher der Risikofaktor und damit die Kapitalkosten.

„Der Kapitalmarkt wird sich eine Betrachtung von ESG-Risiken als Bewertungsfaktor nicht verbieten lassen. Die Unternehmen, deren Arbeitnehmer und Kunden werden den Preis hierfür zahlen“, warnt Zielke. Die europäische Bankenaufsicht (EBA) und Versicherungsaufsicht (EIOPA) hätten bereits deutlich gemacht, dass Banken und Versicherungen Unternehmen nach genau diesen Daten bewerten werden.

Die jüngsten Vorstöße der Bundesregierung zur „Entschlackung“ der Standards und eine mögliche zweijährige Verschiebung, wie vom Bundeskanzler Anfang Januar gefordert, sehen die Experten kritisch. Hans-Peter Schwintowski, Professor an der Humboldt-Universität Berlin, weist in dem Brief darauf hin, dass eine Untätigkeit aus rechtlicher Perspektive keine Option sei, da Deutschland durch das Pariser Klimaabkommen und EU-Recht gebunden sei.

Inhaltliche Abschwächung vermeiden

Die Unterzeichner fordern die Bundesregierung auf, im Omnibus-Verfahren zwar unnötige Dopplungen zu beseitigen und die Anwendung für KMU zu vereinfachen, aber jede inhaltliche Abschwächung zu vermeiden. „Die Klimakrise lässt sich nicht stoppen. Wenn wir warten, bis alle bereit sind, einen Beitrag zu leisten, könnte es zu spät sein“, mahnen die Experten.

Der Brief wurde neben Zielke und Schwintowski unter anderem von Volker Mosbrugger (Senckenberg Gesellschaft), Katharina Reuter (BNW) und weiteren hochrangigen Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft unterzeichnet.