Mit „ClassicNow“ bringt die Axa Lebensversicherung eine Klassik-Police gegen Einmalbeitrag auf den Markt, die sicherheitsorientierte Anleger anspricht. Dafür sprechen garantierte Rückflüsse oberhalb des eingezahlten Kapitals, kombiniert mit einer garantierten Verzinsung aus dem Sicherungsvermögen des Versicherers.

Das Produkt im Überblick

Kern des Produkts ist die Anlage eines Einmalbeitrags ab 10.000 Euro im Sicherungsvermögen der Axa. Der Maximalbeitrag wird mit „unbegrenzt“ angegeben. Damit können auch große Geldbeträge investiert werden. Einige Versicherer deckeln hingegen die maximalen Einzahlungen. Die Laufzeit kann zwischen sieben und 15 Jahren frei gewählt werden. Am Laufzeitende garantieren die Kölner eine Kapitalrückzahlung, die den Einzahlungsbetrag übersteigt – abhängig von der Vertragsdauer zwischen 103 Prozent (bei sieben Jahren) und 111 Prozent (bei 15 Jahren).

Die garantierten Werte werden durch Überschussverzinsung ergänzt. Ein Beispiel: 15 Jahre Laufzeit und 100.000 Euro Einzahlung:

Quelle: Axa

Sollten die Zinsen künftig steigen, erhöht sich auch die potenzielle Wertentwicklung – in diesem Fall etwa auf eine Kapitalauszahlung von 141.221 Euro. Grund dafür sind die dann steigenden Überschüsse des Versicherers zugunsten des Kunden. Doch die tatsächliche zukünftige Zinsentwicklung gleicht einem Blick in die Glaskugel. Tendenziell erwarte ich mittelfristig eher fallende Zinsen. Damit erscheinen die nicht garantierten Überschüsse sehr unsicher.

Vergleich mit anderen Anbietern

Produkte mit Kapitalgarantie und Überschussbeteiligung sind kein neues Marktsegment. Anbieter wie Allianz, R+V und Alte Leipziger setzen seit Jahren auf ähnliche Konstruktionen. In diesem Umfeld positioniert sich die Axa mit „ClassicNow“ durch die kurze Maximallaufzeit von 15 Jahren und die hohe Garantieleistung als konsequent konservative Lösung. Im direkten Vergleich punktet das Produkt durch die klare Garantiezusage oberhalb des Einmalbeitrags und eine globale, aber risikoarme Anlagestrategie im Sicherungsvermögen. Die Axa versucht gar nicht erst, über spekulative Anlagen eine höhere Rendite zu erzielen,

Wettbewerbsprodukte arbeiten teilweise mit Kapitalmarktkomponenten, um Renditechancen zu erhöhen – was allerdings auch höhere Schwankungsrisiken birgt. Die Allianz beispielsweise garantiert zum Ablauf im Produkt „SchatzBrief“ lediglich 100 Prozent der Einzahlungen. Sollten die Zinsen wieder auf null fallen, würden dementsprechend auch nur 100.000 Euro ausgezahlt. Bei der Axa wären es hingegen 111.000 Euro. Die Allianz wiederum stellt im Gegenzug deutlich höhere Überschüsse in Aussicht. Im Berechnungsbeispiel wären dies 161.000 Euro.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Direktversicherer Europa: garantiert werden 100 Prozent der Einzahlungen, alle zusätzlichen Leistungen stammen aus nicht garantierten Überschüssen (siehe Grafik).

Quelle: Europa Lebensversicherung

Welche Optionen Kunden haben

Zuzahlungen während der Laufzeit sind nicht vorgesehen. Dafür sind Auszahlungen während der Sparphase kostenpflichtig möglich – mindestens 90 Prozent der Einzahlung müssen im Vertrag verbleiben. Die Auszahlung kann als Einmalbetrag, lebenslange Rente oder abgekürzte Rente erfolgen. Damit haben Sparer maximale Flexibilität und können je nach Wunsch zum Vertragsende eine passende Auszahlungsoption wählen oder sogar kombinieren (Einmalzahlung und Rente). Steuerlich ergeben sich je nach Variante unterschiedliche Konstellationen. Während der Laufzeit sind Entnahmen möglich – allerdings gebührenpflichtig; zudem fällt auf den ausgezahlten Gewinn eine Steuer an.

Eine Besonderheit ist die einfache Struktur: keine Kapitalmarktbeteiligung, keine Zusatzbausteine, keine laufenden Beitragsverpflichtungen. Für sicherheitsorientierte Kunden bietet die „ClassicNow“-Police damit hohe Transparenz und Planbarkeit.

Sicherheit hat ihren Preis

So überzeugend die garantierte Kapitalrückzahlung klingt, so klar müssen die realen Renditeerwartungen eingeordnet werden: Selbst bei 15 Jahren Laufzeit entspricht der garantierte Wertzuwachs einer durchschnittlichen Verzinsung von rund 0,7 Prozent pro Jahr – eine Quote, die angesichts aktueller Inflationsraten deutlich an realem Wert verliert. Doch darum geht es sicherheitsbewussten Sparern oft nicht. Motivation ist hier eine verlässliche und planbare Rendite.

Zudem verzichtet Axa bewusst auf Zusatzoptionen wie Berufsunfähigkeitsschutz, zusätzlichen Todesfallschutz oder Pflegebausteine – was die Nutzungsmöglichkeiten auf den reinen Kapitalanlagezweck fokussiert.

Für wen sich „ClassicNow“ eignet – und für wen nicht

Geeignet für:



• Anleger, die maximale Sicherheit und Planbarkeit suchen,

• Vorsorgesparer, die steuerliche Vorteile bei späterer Auszahlung nutzen wollen,

• Ruhestandsplaner, die garantierte Leistungen bevorzugen.

Weniger geeignet für:



• Renditeorientierte Anleger, die auf höhere Ertragschancen setzen,

• Kunden, die laufende Anpassungen oder dynamische Beitragserhöhungen wünschen,

• Personen, die regelmäßig und in kleineren Beträgen investieren möchten.

Das Fazit

Gerade in Zeiten volatiler Kapitalmärkte wirkt das Konzept auf den ersten Blick attraktiv. „Classic Now“ ist ein solides Produkt für sicherheitsbewusste Anleger, das mit hoher Transparenz und planbaren Garantien überzeugt. Sie bietet Schutz vor Kapitalverlusten und eine einfach strukturierte, verständliche Lösung. Die Garantieleistung ist im Marktvergleich ungewöhnlich hoch – und könnte als Benchmark für ähnliche Produkte dienen.

Wer jedoch langfristig Vermögen aufbauen oder auf höhere Renditen hoffen möchte, sollte die „ClassicNow“-Police eher als stabilisierenden Baustein im Gesamtportfolio betrachten – nicht als Renditemotor. Besonders im aktuellen Marktumfeld bleibt Sicherheit ein wertvolles Gut – allerdings zum Preis begrenzter Ertragschancen. Zudem mangelt es dem Lebensversicherungsprodukt an Flexibilität.

Über den Autor:



Björn Kotzan, geboren 1977, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann. Er arbeitet seit 1999 im Versicherungsbereich und betreibt zusammen mit Anja Glorius und Bert Kotzan die Webseiten KVoptimal.de und LVoptimal.de. Die Beratungsschwerpunkte „bis zum Rentenalter“ und „ab dem Rentenalter“ umfassen die Themen PKV, Krankentagegeld- und Arbeitskraftabsicherung sowie Ruhestandsplanungen und werden unter dem Stichpunkt Finanzklarheit zusammengefasst.