Der Versicherer Die Bayerische hat diesen Herbst das Produkt „Blue Invest“ eingeführt, das die steuerlichen Vorteile der Basisrente mit vollständig nachhaltigen Fonds kombiniert. Die Basisrente, auch als Rürup-Rente bekannt, ist eine staatlich geförderte private Altersvorsorge, die vor allem für Selbständige mit hoher steuerlicher Belastung interessant ist.

Die steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge sorgt für eine Art Grundrendite. Im Rentenalter, je nach Renteneintrittsalter, sind jedoch bis zu 100 Prozent der Rentenleistung steuerpflichtig. Daher sollte man bei Vertragsabschluss prüfen, welcher Steuersatz im Alter voraussichtlich anfallen könnte.

Pangea-Life-Fonds sorgen für besondere Rolle im Markt

Bei „Blue Invest“ fließen die Beiträge ausschließlich in die nachhaltigen Sachwertefonds der Tochtergesellschaft Pangaea Life. Der Fonds „Blue Energy“ investiert in erneuerbare Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie in Energiespeicher und energieeffiziente Projekte. Der Fonds „Blue Living“ legt das Kapital in nachhaltige Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen und im Süden der USA an. Diese beiden Fonds verleihen der Bayerischen eine besondere Position im Markt.

Da die Fonds aktiv gemanagt werden, fallen die Gebühren höher aus als bei passiven ETFs. Beide Anlageschwerpunkte – nachhaltige Energie und Wohnimmobilien – erscheinen jedoch als zukunftssichere Investments, die potenziell stabile Wertzuwächse bieten. Der Versicherungsmarkt bietet derzeit kaum vergleichbare Kapitalanlagen, die ein so hohes Maß an Nachhaltigkeit anstreben. Innerhalb des Vertrags ist ein Fondswechsel möglich, bei dem bis auf einen Restanteil von 10 Prozent kostenlos zwischen den beiden Fonds geswitcht werden kann, oder ein Fonds kann allein ausgewählt werden.

Übertragbarkeit des Kapitals ein echtes Alleinstellungsmerkmal

Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, den Anbieter zu wechseln. Die Bayerische erlaubt es, das angesparte Kapital auf einen anderen Versicherer zu übertragen – eine Option, die flächendeckend im Markt verpflichtend eingeführt werden sollte. Der Kunde gewinnt eine großartige Form von Flexibilität. Neben der Nachhaltigkeit ist das ein großer Punkt für den Versicherer.

Die Rentengarantiezeit kann auf bis zu 25 Jahre festgelegt werden, was bei Vertragsabschluss entschieden werden muss. Das kann ein Nachteil sein, da sich Lebensumstände ändern können. Verzichten Versicherte auf eine Rentengarantiezeit, zum Beispiel wenn keine Hinterbliebenen existieren, fällt die Rente im Vergleich höher aus. Der Versicherer sollte das aus meiner Sicht bedingungsseitig nachbessern.

BU-Rente oder Beitragsbefreiung als Kombi-Lösung

Der Vertrag lässt sich zudem mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) kombinieren. Der Vorteil: Auch die Beiträge zur BU sind steuerlich absetzbar. Der Nachteil: Die BU-Rente im Leistungsfall ist ebenfalls steuerpflichtig, wobei kleinere Renten oft auch steuerfrei bleiben, abhängig von Freibetrag und Rentenhöhe.

Neben der Berufsunfähigkeitsrente kann für den Leistungsfall auch eine Beitragsbefreiung für den Vertrag vereinbart werden. Es wird spekuliert, dass die Bayerische künftig eine BU-Beitragsbefreiung für Sparbeiträge bis zu 500 Euro ohne Gesundheitsprüfung anbieten wird; momentan ist noch eine vollständige Gesundheitsprüfung erforderlich. Finanziell betrachtet kann die reine Beitragsbefreiung im Fall einer Berufsunfähigkeit eine kostengünstige Alternative sein, da der Beitrag niedriger ist als für eine BU-Rente. Für gesunde Akademiker beträgt dieser Beitrag etwa 1 Prozent des Sparbeitrags. Die genaue Beitragshöhe variiert je nach Gesundheitsstatus, Alter, Beruf und Raucherstatus.

Mein Fazit

Verbraucherschützer kritisieren die Basisrente oft, da die Vertragskosten im Vergleich zu Fondsdepots meist höher sind und im Rentenfall nur eine lebenslange Rente ausgezahlt wird. Dennoch ist „Blue Invest“ eine attraktive Option für die private Altersvorsorge, da sie steuerliche Förderung, nachhaltige Kapitalanlage und Absicherung gegen Berufsunfähigkeit vereint. Angesichts von Vorsorgelücken, steigender Lebenserwartung und Inflation kann der Vertrag eine sinnvolle und kostengünstige Altersvorsorge im Gesamtkonzept eines Kunden sein.

Über den Autor:



Björn Kotzan, geboren 1977, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann. Er arbeitet seit 1999 im Versicherungsbereich und betreibt zusammen mit Anja Glorius und Bert Kotzan die Webseiten KVoptimal.de und LVoptimal.de. Die Beratungsschwerpunkte „bis zum Rentenalter“ und „ab dem Rentenalter“ umfassen die Themen PKV, Krankentagegeld- und Arbeitskraftabsicherung sowie Ruhestandsplanungen und werden unter dem Stichpunkt Finanzklarheit zusammengefasst.