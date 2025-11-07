Mit einem Produktupdate hat die Bayerische neben kleinen Verbesserungen ein sehr großes Ärgernis bei den Gesundheitsfragen aus Sicht von Experte Tobias Bierl endlich ausgemerzt.

Für mich spielt die Bayerische im Maklermarkt für Berufsunfähigkeitsversicherungen eine immer bedeutsamere Rolle. Die Bedingungen sowie die technische Ausgestaltung haben sich verbessert, zudem wird auch auf Feedback von Maklern gehört. Die frühere, eher schwache bis strenge Risikoprüfung hat sich enorm gesteigert.

Jetzt hat der Anbieter sich in einem Produktupdate einen großen Kritikpunkt zu Herzen genommen, der mir und meinen Kunden bisher ein Dorn im Auge war.

Verbesserte und kundenfreundliche Gesundheitsfragen

Die größte Angst unserer Kunden im Zuge einer BU-Beratung ist meistens, dass der Versicherer irgendeinen Punkt findet und nicht zahlt, obwohl der Leistungsfall eintritt. Bei der Bayerischen war in diesem Kontext die folgende, allgemeine Gesundheitsfrage kritisch zu sehen: „Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren bei Ihnen Krankheiten oder Beschwerden?“

Doch wer kann sich schon alle Beschwerden aus den vergangenen fünf Jahren merken? Viele meiner Kunden interpretierten sehr viel in diese Gesundheitsfrage hinein und hielten daher eher kritischen Abstand zur Bayerischen. Doch jetzt gibt es endlich die Verbesserung mit der Änderung dieser Abfrage:

„Haben in den letzten fünf Jahren bei Ärzten, Heilpraktikern, Physio-, Psychotherapeuten oder sonstigen nichtärztlichen Therapeuten (z.B. Osteopathen, Krankengymnasten) Beratungen, Behandlungen oder Untersuchungen stattgefunden wegen Krankheiten oder Beschwerden (nicht anzugeben sind: akute Erkältungskrankheiten, akute Magen-,Darm- und Harnwegsinfekte, altersbezogene Vorsorgeuntersuchungen mit unauffälligem Befund, zahnärztliche Behandlungen, reguläre Schwangerschaften/komplikationsfreie Geburt, Impfungen).“

Damit werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Es werden nur noch gezielt Behandlungen bei einem Heilbehandler abgefragt. Zudem müssen banale Erkrankungen wie eine akute Magen-Darminfektion nicht mehr angegeben werden. Auch müssen jetzt nur noch Krankenhausaufenthalte angegeben werden, die mindestens eine Nacht dauerten. Der Besuch am Wochenende in der Notfallambulanz fällt somit weg.

Im weiteren Antrag taucht dann zwar noch eine Frage nach Beschwerden auf, diese ist aber auf sechs Monate beschränkt (bis auf eine Ausnahme). Dies ist aber eher marktüblich, um sein Kollektiv zu schützen und findet man zum Beispiel so auch bei der Baloise oder LV 1871.

Die Ausnahme findet man bei der Bayerischen auch weiterhin bei Krankheiten und Beschwerden der Psyche, die fünf Jahre abgefragt werden. Hier schwingt wohl die große Angst nach psychischen Erkrankungen durch, immerhin sind diese ja der häufigste Grund für einen Leistungsfall. Ich finde diese Ausnahme bedauerlich, fast schon unverständlich.

Feinschliff bei der Nachversicherung

Im großen Update im Sommer 2024 fasste die Bayerische vor allem die Thematik der Erhöhungsmöglichkeiten an. Diese waren mit 4.000 Euro respektive 6.000 Euro durch die Karrieregarantie im Marktvergleich damals Spitze, wurden aber 2025 vonseiten der Baloise sowie Barmenia Gothaer nochmals angehoben (7.500 Euro für Kammerberufe). Hier zieht die Bayerische noch nicht mit, dafür gibt es vier weitere Möglichkeiten zur Erhöhung:

Eintritt Volljährigkeit

Wiederaufnahme Berufstätigkeit innerhalb von 36 Monaten nach der Geburt

Erstmalige Aufnahme einer hauptberuflichen, nicht-selbstständigen und unbefristeten Vollzeittätigkeit

Durchführung Versorgungsausgleich zulasten der versicherten Person

In der Praxis dürfte vor allem die Wiederaufnahme innerhalb von 36 Monaten bedeutsam sein. Ein Abschuss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist zum Beispiel während einer Elternzeit möglich, aber nur mit reduzierten Summen. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag wäre jetzt also ein Grund für eine Erhöhung ohne erneute Gesundheitsfragen.

Verbesserung bei der beruflichen Besserstellung

Je jünger der Abschluss einer BU erfolgt, desto wichtiger ist die berufliche Besserstellung. Ein Realschüler bleibt nicht ewig Realschüler, ein Student nicht ewig Student. Die berufliche Besserstellung bei der Bayerischen hatte bisher einen großen Schwachpunkt: Sie konnte nur einmal während der gesamten Vertragslaufzeit genutzt wurden. Praxisfern beispielsweise für einen zehnjährigen Grundschüler. Dieser Passus wurde jetzt gestrichen.

Zudem gibt es zwei weitere Ereignisse, bei denen ohne erneute Gesundheitsfragen die Berufseinstufung geprüft werden kann: Das Schulkind wechselt die Schulform (bisher nicht möglich) und der Abschluss einer anerkannten Fortbildung wie Facharztausbildung, Meister, IHK-Fachwirt oder Techniker.

Aus meiner Sicht ist das eine sehr wichtige Verbesserung, die den Stellenwert der Bayerischen für Schüler hervorhebt. Kenner der Szene wissen, dass die Bedingungen auch eine automatische Dienstunfähigkeitsklausel in den Bedingungen enthalten und somit kann die BU für unklare Berufswünsche recht flexibel sein.

Feintuning bei Regelungen für Beamte

Traditionell sind Beamte eine der Hauptzielgruppen der Bayerischen. Diese wurde nochmals untermauert durch kleine Verbesserungen, die ich sehr begrüße, da die Bayerische für mich und viele andere Vermittler den wichtigsten Anbieter für (angehende) Beamte darstellt.

Lehramtsstudenten können nun auch den Baustein Teildienstunfähigkeit auswählen

Für Beamte auf Probe und Widerruf kann der Dienstanfängerbonus (höhere Rente bis zur endgültigen Verbeamtung auf Lebenszeit) sehr sinnvoll sein. Hier wurde die Altersgrenze von 35 auf 40 Jahren angehoben

Zudem wurde das Wording „im öffentlichen Dienst“ aus den Bedingungen gestrichen

Weitere kosmetische Verbesserungen

Um die Wiedereingliederungshilfe (maximal 12.000 Euro) im Tarifbaustein „Prestige“ zu bekommen, wird nun auf die Frist von drei Jahren (solange muss der Leistungsfall laufen) verzichtet. Personen, die bald ein Sabbatical planen, profitieren von einer verbesserten Stundungsregel. Für Schüler ergibt sich der Vorteil, dass auch die Ausstattung des Schulgebäudes im Leistungsfall in Betracht gezogen wird.

Mein Fazit

Mir gefällt das gesamte Produkt der Bayerischen weiterhin gut. Mit diesem Update werden einige Schwachpunkte im Marktvergleich ausgemerzt, große Highlights vermisst man aber. Dafür ist die Bayerische in der BU aber auch nicht unbedingt bekannt, insbesondere auch nicht für vereinfachte Zugangswege. Das Kollektiv sowie die Beständigkeit des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit stehen nach eigener Aussage über allem.

Bemerkenswert im positiven Sinne in der heutigen Zeit ist, dass das Update nicht für eine Preissenkung oder Neujustierung der Berufsgruppen genutzt wurde.

Über den Autor:



Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.