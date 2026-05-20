Experte Tobias Bierl erkennt einige Verbesserungen in der BU-Lösung der Axa. Warum der verbesserte Tarif trotzdem den großen Anschluss an die Spitzenklasse am BU-Markt verpasst.

Die Axa kommt mir in der BU-Versicherung ein bisschen wie ein schwerfälliger Tanker vor. Irgendwie schon beständig, aber links und rechts des Marktes gibt es Schnellboote, welche agiler sind in der weiten Welt der Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit dem aktuellen Update versucht man, etwas dagegenzuhalten.

Die Axa ist ein Versicherer, welcher sicherlich einen Spagat zwischen dem kritischen Maklermarkt und der eigenen Ausschließlichkeit schaffen muss. Die eigene AO benötigt vor allem gute Preise, die Vermittler mit Schwerpunkt BU, marktführende Bedingungen & Ausgestaltungen des Vertrages. Das ist sicherlich nicht so einfach, für den großen Versicherer alle Interessenten unter einem Hut zu bringen. Mit dem aktuellen Update versucht man diesen Spagat.

Einführung der Karrieregarantie

Mit der bisherigen maximalen Absicherungshöhe von 3.000 Euro lag man weit weg von einer langfristig bedarfsgerechten Absicherung. An diesen 3.000 Euro wurde leider nicht gerüttelt, dafür fand aber die immer beliebtere Karrieregarantie Einzug in die Bedingungen.

Die Karrieregarantie kann bis zu 6.000 Euro betragen.

Gehaltserhöhung muss mindestens 5 Prozent sein, so kann die BU-Rente im selben Verhältnis erhöht werden.

Klingt auf dem Papier erstmal gut, aber für April 2026 finde ich die Karrieregarantie im Marktvergleich eher im unteren Drittel, aus folgenden Gründen:

6.000 Euro sind bei einem Update eigentlich schon zu wenig, die nächsten Neuerungen dauern sicherlich wieder etwas.

Für Angestellte in einem befristeten Arbeitsverhältnis kann die Karrieregarantie nicht genutzt werden (zum Beispiel Ärzte in einem Krankenhaus sind sehr oft befristet).

Selbstständige können zwar diese Erhöhungsoption nutzen, aber die Selbstständigkeit muss seit mindestens sechs Jahren bestehen. So ein Wert war vor fünf Jahren noch okay, aber ist jetzt nicht mehr zeitgemäß. Für die Deutsche Ärzteversicherung (welche in der Regel nicht mit Versicherungsmaklern kooperiert) gibt es aber eine Ausnahmeregelung. Schade, dass verschiedene Vertriebswege unterschiedliche Lösungen haben.

Jede Erhöhung findet in einem selbständigen Vertrag statt. Man sammelt also bei jedem Ziehen einer Erhöhung einen neuen Vertrag und das treibt zum einen die Kosten (je kleiner eine BU-Absicherung ist, desto teurer), zum anderen leidet die Übersichtlichkeit.

Prinzipiell finde ich es natürlich ausdrücklich lobenswert, dass die Karrieregarantie Einzug in die Bedingungen hält, aber leider gab es im Marktvergleich einige handwerkliche Fehler. Dies haben andere Versicherer wie die LV 1871, Baloise, Barmenia Gothaer und einige weitere besser gelöst.

Zudem wurde ein großer Schwachpunkt vonseiten der Axa noch nicht beseitigt. Wird mit der Beitragsdynamik die Grenze von 5.000 Euro monatliche BU-Rente erreicht, erlöschen alle weiteren Erhöhungen. 5.000 Euro klingt zwar nach einer großen Zahl. Aber zum einen ist es für Akademiker und Kammerberufe eine absolut übliche Absicherungshöhe, zum anderen sollte man das süße Gift der Inflation und den damit verbundenen Kaufkraftverlust nicht vergessen. 5.000 Euro sind in einigen Jahrzehnten nur noch weniger als die Hälfte wert. Dazu muss ich jetzt kein Prophet sein.

Neue Berufsgruppen & neue Beiträge

Einen für die Axa sicherlich sehr großen Eingriff gab es bei der Berufsgruppensystematik, welche ein bisschen auf den Kopf gestellt wurde. Bisher gab es 2×11 Hauptgruppen (zum einen für die Berufsunfähigkeitsversicherung, zum anderen für die Dienstunfähigkeitsversicherung). Diese wurden nun verschmolzen und es gibt nun 20 Berufsgruppen, wo fast kein Stein auf dem anderen gelassen wurde. Amüsantes am Rande: Der Schweißer, Schreiner oder Lackierer wird günstiger eingestuft als der Versicherungsvertreter.

In der Folge gibt es auch ein erweitertes Fragecluster-System, um noch eine passgenaue Einstufung zu bekommen. So gibt es bei der Bürotätigkeit nun folgende Veränderung:

Sowie auch einen feineren Unterschied beim höchsten Abschluss. Somit gab es nicht nur flächendeckende Preissenkungen, sondern teilweise auch Anhebungen bei manchen Berufen wie zum Beispiel beim Altenpfleger, Metzger, Versicherungskaufmann oder dem Sachbearbeiter. Das betraf aber überwiegend nicht akademische Berufe.

Akademische Berufe gehören zu den Gewinnern der kleinen Berufsgruppenreform. Das dürfte jetzt niemanden überraschen, wenngleich es keine flächendeckenden Senkungen gab. An den folgenden Beispielen sieht man eine erste Tendenz:

Nach eigenen Angaben gab es bei der Axa nun eine deutliche Verbesserung der Wettbewerbspositionierung und den Ausbau der Top-drei & Top-fünf-Positionierungen. So ganz kann ich diesem Fokus nicht immer folgen, für mich persönlich spielt es jetzt keine Rolle, ob man der dritte günstigste im BU-Vergleichsrechner ist oder der siebte günstigste. Im Großen und Ganzen liegt man eh sehr nahe beieinander und im Fokus sollten die Versicherungsbedingungen sowie die passende technische Ausgestaltung liegen.

Eine saubere Annahme mit vorheriger anonymer Risikovoranfrage versteht sich zudem von selbst. Außerdem sollte immer beachtet werden, dass der Nettobeitrag nur eine Momentaufnahme darstellen kann. Die Axa hat diesen in der Geschichte zwar noch nie erhöht, aber andere Versicherer haben insbesondere in den 2010er Jahren schon mächtiger an der Preisschraube gedreht.

Weitere, kleine Verbesserungen

Folgende, weitere Veränderungen gab es noch:

Schüler können nun endlich eine Beitragsdynamik von bis zu 5 Prozent auswählen, vorher war der Deckel bei 3 Prozent.

Die bisher benachteiligte Berufsgruppe 4 wird nun mit den anderen Gruppen gleichgestellt – die Einschränkungen bei der Nachversicherung sind damit Geschichte.

Leistungen für die Rehabilitation können jetzt mehrfach bis zu einem Betrag von 12.000 Euro abgerufen werden.

Erhöht man sein Einkommen durch den Wechsel von Teilzeit auf Vollzeit, gilt dies nun ausdrücklich als Anlass für eine Vertragsanpassung.

Verträge mit „gebrochener Dauer“ lassen sich jetzt unkomplizierter verlängern – ein wichtiger Punkt, da wir wohl alle künftig etwas länger arbeiten müssen.

Im Leistungsfall darf der Versicherer nun auch „sonstige auskunftsfähige Personen“ zu deinem Job und Gehalt befragen. Das finde ich nachteilig und wenig kundenfreundlich.

Fazit zum Update der Axa

Der große Anschluss an die Spitzenklasse am BU-Markt ist damit in meinen Augen nicht erfolgt, eher wurde die Distanz leicht verringert. Das muss man aber auch nicht unbedingt kritisch finden, vielleicht hat die Axa auch nicht die Zielgruppe des kritischen BU-Maklers. Sie bietet eine solide BU-Versicherung an, die zudem auch eine der kundenfreundlichsten Gesundheitsfragen am Markt bietet, und kann daher punktuell sicherlich eine Ergänzung sein.

Eine der Hauptzielgruppen über den ungebundenen Versicherungsvermittler bleiben ja Beamte, hier bietet man weiterhin mit der Dienstunfähigkeitsversicherung der DBV (Deutscher Beamtenversicherer) eine der besten Lösungen am gesamten Markt an. In der Berufsunfähigkeitsversicherung hingegen kann man die Axa punktuell sicherlich einsetzen. Für größere Marktanteilsgewinne wird es nach meiner Einschätzung aber nicht genügen. Daher wird sich die Axa-BU bei mir in der Beratung weiterhin im erweiterten Kreis befinden.