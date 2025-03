Seit ihrer Einführung 2019 überzeugt die „MeinPlan“-Basisrente der LV 1871 Anleger und Vermittler gleichermaßen mit einem umfangreichen Fondsportfolio. Mit dem jetzigen Upgrade bietet sie 2025 noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten, um steueroptimiert und flexibel vorzusorgen.

Welche Zielgruppe die Basisrente hat

Das Produkt, umgangssprachlich nach dem Ökonomen Bert Rürup auch als Rürup-Rente bezeichnet, eignet sich klassischerweise vor allem für Selbständige, Freiberufler und für Gutverdienende mit hoher Steuerlast. Dementsprechend spricht das Produkt der Münchener verschiedene Anlegergruppen an: Unternehmer, die steuerliche Vorteile nutzen wollen, Gutverdiener mit variablen Einkünften, Best Ager, die kurz vor Rentenbeginn Kapital aufstocken möchten, sowie Personen mit einmalig höheren Summen durch Erbschaften oder Abfindungen.

Einmalbeiträge bereits ab 3.000 Euro möglich

Neben den monatlichen Sparbeiträgen ab 25 Euro ist neu auch ein Einmalbeitrag ab 3.000 Euro möglich. Dies ist besonders attraktiv für Sparer, die einmalige Einkünfte wie Boni oder Erbschaften langfristig steuerbegünstigt investieren wollen. Durch die Möglichkeit Beiträge einmalig einzuzahlen, lässt sich auch bestehendes Vermögen elegant mit Steuerhebel investieren und üppig vermehren. Denn das Finanzamt erstattet den persönlichen Steuersatz der Einzahlung. Dadurch ergeben sich interessante Modelle für Sparer.

Fondsgebundener Rentenbezug: Renditechancen auch im Ruhestand

Bisher war die Rentenphase vor allem auf Sicherheit ausgerichtet, was Renditechancen begrenzte. Mit dem neuen fondsgebundenen Rentenbezug kombiniert die LV 1871 jetzt eine garantierte lebenslange Rente mit zusätzlichen Chancen am Kapitalmarkt. Damit profitieren Kunden auch während des Rentenbezugs von möglichen Wertsteigerungen. Nur wenige Versicherer bieten eine solche Option an.

Wichtig: Der fondsbezogene Rentenbezug gilt nur für Abschlüsse ab 2025. Ältere Verträge haben diese Option nicht.

Maximale Flexibilität beim Vermögensaufbau

Flexibilität steht bei der neuen Generation der Basisrente klar im Vordergrund: Anleger können aus rund 160 Fonds und ETFs individuell wählen. Ein Fondswechsel ist problemlos möglich, bereits ab einem Anlageanteil von nur einem Prozent pro Fonds. Zudem ermöglicht ein individuelles Anlaufmanagement, Einmalbeiträge und Zuzahlungen schrittweise über drei bis 60 Monate anzulegen.

Optimiertes Ablaufmanagement und verbesserter Hinterbliebenenschutz

Das verbesserte Ablaufmanagement bietet Anlegern eine flexible Absicherung ihrer Anlage zwischen zwölf und 120 Monaten vor Rentenbeginn. Ein sogenanntes Lock-in-System sichert zusätzlich bereits erzielte Renditen, was die garantierte Rente dauerhaft erhöht.

Für noch mehr Sicherheit sorgt ein verbesserter Hinterbliebenenschutz: Im Todesfall erhalten Angehörige mindestens die eingezahlten Beiträge zurück. Zudem profitieren Familien von einer verlängerten Beitragspause während der Elternzeit – bis zu 36 Monate.

Attraktive Zusatzversicherung gegen Berufsunfähigkeit

Eine weitere Neuerung ist die verbesserte Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Besonders attraktiv ist dabei die Möglichkeit, eine BU-Absicherung auch ohne umfassende Gesundheitsprüfung abzuschließen, was insbesondere für Selbständige und Freiberufler interessant sein dürfte.

Mein Fazit

Mit den Neuerungen bietet die LV 1871 eine Basisrente, die weit über eine klassische Altersvorsorge hinausgeht. Sie verbindet steuerliche Vorteile mit maximaler Flexibilität und einem starken Sicherheitsnetz – ein aus meiner Sicht überzeugendes Gesamtpaket für anspruchsvolle Anleger.

Über den Autor:



Björn Kotzan, geboren 1977, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann. Er arbeitet seit 1999 im Versicherungsbereich und betreibt zusammen mit Anja Glorius und Bert Kotzan die Webseiten KVoptimal.de und LVoptimal.de. Die Beratungsschwerpunkte „bis zum Rentenalter“ und „ab dem Rentenalter“ umfassen die Themen PKV, Krankentagegeld- und Arbeitskraftabsicherung sowie Ruhestandsplanungen und werden unter dem Stichpunkt Finanzklarheit zusammengefasst.