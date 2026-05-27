Experte Tobias Bierl erkennt einige sinnvolle Änderungen in der BU-Lösung der LV 1871. Wo noch Nachbesserungsbedarf besteht und warum der Tarif sehr betreuungsintensiv ist.

Die LV 1871 setzt mit ihrem Update im April 2026 auf noch mehr Flexibilität, die aber die Beratung etwas komplizierter macht. Bleiben Kunden wie Vermittler am Ball, gibt es aber gute Neuigkeiten.

Während das Update Anfang 2026 vonseiten der LV 1871 sich um die Konfiguration sowie die Annahmerichtlinien kümmerte, gibt es nun einen Eingriff ins Bedingungswerk. Teilweise etwas Facelifting, aber manches Alleinstellungsmerkmal schaffte auch Einzug in die Vertragsbedingungen. Insgesamt ein spannendes Update.

Wegfall der Eintrittshürde bei der Karrieregarantie

Die LV 1871 war bekanntlich Anfang der 2020er der Erfinder der Karrieregarantie und schafft jetzt auch wieder ein Novum. Die Karrieregarantie kommt bekanntlich zur Geltung, wenn die normale Nachversicherungsgarantie ausgeschöpft wurde, aber es danach noch größere Gehaltssteigerungen gab (in der Regel 5 Prozent).

Die Karrieregarantie fand mittlerweile extrem viele Nachahmer, wenige Tage davor führte diese erst die Axa ein, davor auch die Dialog, HDI, Swiss Life sowie unzählige weitere Versicherer. Sie alle hatten aber gemeinsam, dass diese Art der Erhöhung nur greift, wenn die im Vertrag beschriebene Nachversicherungshöhe erreicht wurde.

Bei der LV 1871 greift diese nun auch davor. Statt wie bisher 10 Prozent Gehaltserhöhung, genügen 5 Prozent, um seine BU-Rente zum Beispiel von 2.000 auf 2.100 Euro erhöhen zu können. Somit gibt es folgende Vorteile in der Praxis:

Ausübung der Karrieregarantie ohne Erreichen der Obergrenze für die Nachversicherung.

Regelmäßige Erhöhung von BU-Renten, die unter der Obergrenze liegen.

Ebenso gibt es auch für Gründer in der Selbstständigkeit Verbesserungen. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass für sie die Karrieregarantie bei allen Versicherern bisher nicht so flexibel ist wie für Angestellte. Nun können Selbstständige drei Jahre nach der Gründung die BU-Rente bei einer stabilen Gewinnentwicklung um bis zu 50 Prozent erhöhen. Im folgenden Schaubild dürfte man diese Neuerungen gut aufgezeigt bekommen.

Einen in meinen Augen negativen Punkt hat die Gesellschaft allerdings nicht ausgebessert: Angestellte mit einem befristeten Angestelltenverhältnis können die Karrieregarantie leider nicht nutzen. Eine Befristung kommt zum Beispiel bei Ärzten im Krankenhaus häufig vor.

Die LV 1871 nähert sich der ereignisunabhängigen Nachversicherung an

Bei sehr vielen Anbietern am BU-Markt kann innerhalb der ersten fünf Jahre ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne spezielles Ereignis die BU-Rentenhöhe angehoben werden. Prinzipiell kann zwar bei der LV 1871 alle drei Jahre die BU-Rente um bis zu 250 Euro angehoben werden. Dafür müssen die Kunden aber eine Wartezeit von drei Jahren in Kauf nehmen (entfällt aber bei Unfall). Bei einer derart überschaubaren Erhöhung ist das erklärungsbedürftig.

Nun gibt es auch die Regelung, dass zum Beginn des dritten Versicherungsjahres die Rente einmalig um 500 Euro erhöht werden kann. Die Wartezeit bleibt weiterhin bei drei Jahren, außer man ist unter 30 Jahre, dann entfällt diese. Irgendwie ist das eine Zwitterlösung.

Zudem gibt es zwei weitere Gründe zur Nachversicherung:

● Erstmaliges Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) mit dem Jahresgehalt in einem berufsständischen Versorgungswerk.

● Wegfall oder Reduzierung der Ansprüche bei Berufsunfähigkeit aus einem berufsständischen Versorgungswerk.

Zukunftsgarantie wird mächtiger, aber auch komplizierter

Einer der größten Zielgruppen vonseiten der LV 1871 sind bekanntlich junge Leute und insbesondere Schüler. Noch immer ist man der einzige Anbieter am Markt, welcher eine Schüler BU ab dem sechsten Lebensjahr anbietet. Bei der LV 1871 gilt wie bei keinem anderen Versicherer aber der Tenor: „Kümmere dich immer wieder um deinen Vertrag“. So konnten bisher schon folgende Änderungen nach Vertragsabschluss nachträglich gemacht werden:

Selbstverständlich die typische Nachversicherung.

Anhebung der Obergrenze (also die maximale Nachversicherungshöhe).

Berufliche Besserstellung.

Erhöhung der Beitragsdynamik von 3 auf 5 Prozent.

Nachträglicher Einbau der Arbeitsunfähigkeitsklausel.

Ebenso kann der Pflegebaustein später nochmals eingebaut werden.

Ausschlussklauseln können ebenso laut den Vertragsbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt überprüft werden.

Diese Auflistung bekommt weiteren Zuwachs, denn nun kann die garantierte Rentensteigerung – und damit der Inflationsausgleich im Leistungsfall – auch später dazu gebucht werden, ohne erneute Gesundheitsprüfung. Dies ist ein seltenes Novum am BU-Markt. Das finde ich einerseits gut, insbesondere, wenn die finanziellen Mittel der Eltern überschaubar sind. Andererseits vergisst man vielleicht den späteren Einbau.

Die Zukunftsgarantie kann aber nicht einfach so gezogen werden, sondern nur zu bestimmten Anlässen. Klassiker sind der Einstieg ins Berufsleben oder der Studienbeginn. Hier gab es nun auch zwei weitere Gründe. Zum einen Vollendung des 15. Lebensjahres (für uns vernachlässigbar), zum anderen der Wechsel der Versicherungsnehmer-Eigenschaft bis 25 Jahre. Das finde ich hingegen sehr interessant. Insbesondere die Schüler BU wird ja von den Eltern abgeschlossen, ein Teil davon ist auch der Versicherungsnehmer. Irgendwann übernimmt aber die versicherte Person, also das Kind, den Vertrag und beschäftigt sich vielleicht zum ersten Mal im Leben mit der Berufsunfähigkeitsversicherung. Ein guter Zeitpunkt, seinen Vertrag nochmals zu überprüfen.

Das sorgt für viele Möglichkeiten zu bestimmten Zeitpunkten. Nicht immer einfach, einen Überblick zu bekommen. Ich habe versucht, dies in ein Tabellenformat zu bringen.

Insgesamt gibt es 45 Möglichkeiten zur Anpassung des Versicherungsschutzes. Mächtiges Schwert, welches aber richtig bedient werden muss.

Weitere, kleine Verbesserungen:

Aber auch ansonsten wurde am Bedingungswerk etwas geschraubt. Die wichtigsten Änderungen:

● Früheres Anerkenntnis: Die Altersgrenze für Leistungen bei Erwerbsminderung (auch via Versorgungswerk) sinkt von 55 auf 50 Jahre.

● Pflege-Update: Schluss mit der 6-monatigen Wartezeit – ab sofort genügt die bloße Prognose für die automatische BU-Leistung.

● Klarheit für duale Studenten: Die Definition im Bedingungswerk wurde für mehr Rechtssicherheit präzisiert.

Umorganisation ade: Bei Kammerberufen wie Ärzte, Ingenieure oder Notare wird nun komplett auf die Prüfung einer Umorganisation verzichtet.

● Satte Reha-Hilfe: Der Zuschuss springt von 550 Euro auf 3.000 Euro, sofern die Maßnahme hilft, die Berufsunfähigkeit zu beenden.

● Verbesserte Teilzeit-Klausel: Die Günstigerregelung berücksichtigt nun alle Tätigkeiten; Azubis und duale Studenten sind jetzt explizit mit an Bord.

Den Verzicht auf die Umorganisation bei Kammerberufen finde ich in der Beratung wichtig. Es ist zwar logisch, da es bei Freiberuflern nichts zu umorganisieren gibt, aber Interessenten und Kunden stoßen immer wieder auf diese Punkte. Wenn es nun im Vergleichsrechner eine saubere Regelung gibt, kann ich mich um das nächste Thema in der Beratung kümmern.

Fazit: Sinnvolle Änderungen, aber sehr betreuungsintensiv

Es sind natürlich nicht die riesengroßen Veränderungen, der BU-Bedingungswettbewerb ist nahezu ausgereizt. Es freut mich aber, dass einige sinnvolle Änderungen jetzt angestoßen wurden und sich der Markt vielleicht danach auch etwas richtet, so dass zum Beispiel Karrieregarantie vor der Eintrittshürde greift.

Die Zukunftsgarantie wurde noch umfangreicher. Das bedeutet aber für den Vermittler: Fleißig Wiedervorlagen machen und immer wieder nahe am Kunden sein. Kein BU-Tarif am Markt dürfte langfristig so betreuungsintensiv sein wie der LV 1871. Das hat große Vorteile, kann aber auch zum Nachteil werden.

Die LV 1871 bleibt weiterhin ein Premiumanbieter, der nicht einfach schnell die Umsatzzahlen nach oben schrauben möchte. Der Versicherungsvermittler, der nur über den Preis die BU an junge Leute vermittelt und sich nach dem Abschluss nicht mehr gemeinsam mit dem Kunden um den BU‑Vertrag kümmert, findet hier folgerichtig nicht die richtige Heimat.