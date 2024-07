Die Bayerische ist eigentlich als sehr umtriebiger Versicherer mit kurzen Intervallen in der Produktentwicklung bekannt. Bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ließ man sich jetzt aber über drei Jahre Zeit, um in Sachen Arbeitskraftabsicherung etwas grundlegend zu verbessern. Ein Zyklus, der in der dynamischen BU-Welt, in der eine Verbesserung fast die nächste jagt, eigentlich zu lang ist. Durch das Update möchte die Bayerische nun offenbar wieder den Anschluss schaffen. Zeit genug, die Konkurrenz zu beobachten, hatte man.

Einführung des Baukastensystems statt Tariflinien

Bisher konnte ein Kunde bei der Bayerischen folgende Tarife abschließen: „Protect Smart“, „Protect Komfort“, „Protect Komfort“, „Plus Protect Prestige“. Mit dem im Juli veröffentlichten Update wurde dies nun geändert. Der Tarif „Protect“ ist jetzt die Hauptvariante und kann individuell ergänzt werden durch weitere sechs Bausteine (siehe Grafik, Quelle: die Bayerische).

Stark verbesserte Erhöhungsmöglichkeiten

Wer meine Beiträge beständig liest, wird mitbekommen, dass ich einen sehr hohen Wert auf die zukünftige Flexibilität von Produkten lege. Diese war bei der Bayerischen mit einer Nachversicherungsmöglichkeit von 3.000 Euro monatlicher BU-Rente bisher im Marktvergleich nur als durchschnittlich zu bewerten.

Durch das Update gibt es hier vornehmlich für junge Leute sehr erfreuliche Nachrichten. Die generelle Grenze wurde für alle Berufe auf 4.000 Euro erhöht, natürlich ohne erneute Risiko- und nicht nur Gesundheitsprüfung. Darüber hinaus wurde die Karrieregarantie eingeführt, wie schon vor Kurzem bei der Stuttgarter und der Gothaer. Bei der Bayerischen liegt die Grenze für diese Garantie bei marktüblichen 6.000 Euro und gilt auch für Angestellte in Befristung (wichtig für Ärzte im Krankenhaus), sowie Selbstständige. Nachteilig ist aber die Regelung, dass die Karrieregarantie erst generell nach fünf Jahren Vertragslaufzeit in Anspruch genommen werden kann.

Dynamikregelungen wurden endlich angepasst

Bei der Beitrags- sowie Leistungsdynamik (garantierte Rentensteigerung im Leistungsfall) gab es durchaus prägnante Anpassungen. Bei der Beitragsdynamik bestanden für viele Kunden bisher zwei große Ärgernisse: Der Dynamik der Beiträge konnte maximal zweimal in Folge widerrufen werden.

Außerdem gab es ein Ende der Erhöhungsmöglichkeiten mit 55 Jahren, bei Endalter 67 fehlten dem Versicherten also zwölf Jahre.

Jetzt kann die Beitragsdynamik der Bayerischen unbegrenzt widerrufen werden und sie endet auch erst fünf Jahre vor Vertragsende. Dafür gibt es einen kleinen Dämpfer im Bestand, denn die Beitragsdynamik endet bei einer monatlichen BU-Rente von 4.000 Euro. Dieser „Deckel“ atmet aber und kann bei Vorlage aktueller Gehaltsnachweise angepasst werden. Somit möchte man also sein Versichertenkollektiv schützen.

Bei der garantierten Rentensteigerung im Leistungsfall können inzwischen drei statt bisher zwei Prozent gewählt werden. Die drei Prozent wurden in den vergangenen ein, zwei Jahren in meiner Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung immer häufiger nachgefragt aufgrund der Inflationsthematik. Gut, dass man sich bei der Bayerischen nun für diese gängige Marktabsicherung entschieden hat.

36 Monate für alle durch Gelbe-Schein-Regelung

Bisher gab es zwei Arten der Arbeitsunfähigkeitsklausel der Bayerischen: Im Tarif „KomfortPlus“ existierte eine Leistung für insgesamt 18 Monate, was den untersten Marktschnitt derzeit darstellte

Nur in der Tariflinie „Prestige“ gab es die maximalen 36 Monate im Leistungsfall. Dieses kleine Wirrwarr hob der Anbieter jetzt auf und leistet allgemein 36 Monate bei der Auswahl des Bausteins, welche auch die gute Form der AU-Klausel beinhaltet, bei der kein separater Leistungsantrag auf Berufsunfähigkeit gestellt werden muss. Der Mehrbeitrag für diese Klausel liegt jetzt bei circa 11 bis 13 Prozent.

Verzicht auf die konkrete Verweisung hält Einzug

Die HDI hatte den Markt Anfang 2024 mit dem Verzicht auf die konkrete Verweisung ins Rollen gebracht. Sprich, es kann nach einem anerkannten BU-Leistungsfall noch jede andere berufliche Tätigkeit ausgeübt werden, auch wenn dieselbe soziale Wertschätzung sowie annähernd das gleiche Einkommen vorliegt. Somit kann der durch einen Bandscheibenvorfall berufsunfähige Maurer den Beruf des technischen Zeichners ausüben und bekommt somit quasi doppelte Leistung. Der Grundgedanke der Berufsunfähigkeitsversicherung wird damit ein bisschen absurdum geführt. Tatsächlich halte ich den Verzicht auf die konkrete Verweisung für das Versichertenkollektiv für sehr gefährlich.

Die Bayerische hat den Verzicht auf die konkrete Verweisung aber in meinen Augen intelligent gelöst, in dem man sich dafür bezahlen lässt. Denn wer die konkrete Verweisung möchte, muss den Tarifbaustein „Prestige“ auswählen, welcher einen Mehrbeitrag von 18 bis 20 Prozent ausmacht. Das sehe ich als gute Lösung an und dürfte auch für den Bestand verkraftbar sein. Ausnahmen gibt es für Schüler, Studenten, Beamte, Richter, Soldaten und freiwillig Wehrdienstleistende. Für diese gilt der Verzicht auf die konkrete Verweisung nicht.

Was hat sich sonst noch verbessert?

Bei einem sehr großen Update gibt es natürlich noch weitere Punkte, welche angefasst wurden: Für über 1.000 Berufe kann nun das Endalter 67 Jahre ausgewählt werden (vom Sozialarbeiter bis zur Kellnerin).

In diesem Zuge gab es auch für über 5.000 Berufe eine neue Kalkulation der Beiträge. Der Einschluss der Pflegezusatzversicherung ist jetzt schon ab dem zehnten Lebensjahr möglich. Zudem gibt es eine mehrjährige Garantie des festen Beitrages (für insgesamt fünf Jahre). Das sehe ich aber eher als Marketing an. Auch für Beamte gibt es erhebliche Mehrwerte. Bei der Teilzeit- sowie Infektionsklausel gab es zudem noch kosmetische Veränderungen.

Das Fazit

Die langjährige Marktbeobachtung vonseiten der Bayerischen hat sich gelohnt. Die „BU-Protect“ ist durchaus ein Tarif, welcher der Vermittler in seine Beratung mit einbeziehen kann, auch dank einer mittlerweile guten Risikoprüfung. Vorwiegend eignet sich das Produkt auch schon für Schüler und Studenten, da automatisch in den Bedingungen immer eine Dienstunfähigkeitsklausel kostenfrei inkludiert ist. Das nächste Update darf aber definitiv nicht mehr so lange auf sich warten lassen.

Abzüge gibt es in meinen Augen aber weiterhin bei den Gesundheitsfragen, welche alles andere als kundenfreundlich gestaltet sind. Diesen Malus hat die Bayerische nach meinem Ermessen aber schon auf der Agenda, man brachte eine Verbesserung im Sommer 2024 aber noch nicht unter.

Über den Autor:

Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.