Experten-Tipp: Steuervorteile für Immobilienanlagen im europäischen Ausland

Viele Anleger werden sich in den kommenden Wochen mit der Steuererklärung für das zurückliegende Jahr 2010 beschäftigen. Dabei wird nicht selten der sogenannte Progressionsvorbehalt für ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen eine Rolle spielen, der im Paragrafen 32 b Einkommensteuergesetz (EStG) geregelt ist. Die Regelung sieht vor, dass die im Ausland erzielten Einkünfte zu den in Deutschland erworbenen addiert werden. Ergibt sich nach dieser Addition für den Anleger ein Einkommen mit höherem Steuersatz, wird jener auf das in Deutschland steuerpflichtige Einkommen angewendet. Viele Berater und Anleger sind allerdings noch nicht in Kenntnis, dass für einige ausländische Einkünfte durch das Jahressteuergesetz 2009 der Progressionsvorbehalt abgeschafft wurde. Das Gesetz trat zum 1. Januar 2009 in Kraft: So liegt mit 2010 bereits das zweite Jahr zurück, in dem sich diese Einkünfte nicht mehr negativ auf den individuellen Steuersatz auswirken - was möglicherweise Konsequenzen für die persönliche Anlagestrategie haben könnte. Konkret handelt es sich um folgende Einkunftsarten: 1.außerhalb des Raums der Europäischen Union (EU) oder dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).2., die nicht ausschließlich oder nicht nahezu ausschließlich die Herstellung oder Lieferung von Waren dienen. (ausgenommen sind Waffen, die Gewinnung von Bodenschätzen sowie gewerbliche Leistungen). Ebenfalls ausgenommen sind gewerbliche Betriebsstätten, die der Errichtung oder dem Betrieb von touristischen Anlagen oder der Vermietung oder der Verpachtung von Wirtschaftsgütern einschließlich der Überlassung von Rechten, Plänen, Mustern, Verfahren, Erfahrungen und Kenntnissen dienen; 3., wenn diese in einem EU-/EWR-Staat gelegen sind; 4.Es sei denn, es handelt sich um Handelsschiffe, diea) von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen oderb) an in einem EU-/EWR-Staat ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen des Paragrafen 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen oderc) insgesamt nur vorübergehend an in einem EU-/EWR-Staat ansässige Ausrüster, die die Voraussetzungen des Paragrafen 510 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen worden sind; 5.im Sinne der Nummern 3 und 4. Wichtig für Fondsanleger ist vor allem die Tatsache, dass diejenigen von ihnen mit ausländische Immobilieneinkünften aus EU/EWR von der Abschaffung des Progressionsvorbehalts profitieren.Den vollständigen Text aus dem EStG finden Sie hier