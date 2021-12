Redaktion 19.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

Experten warnen Wohnungen lohnen sich als Kapitalanlage kaum noch

Weil die Preise so stark anziehen, lohnt sich in Großstädten der Kauf als Kapitalanlage kaum noch. Experten zweifeln, dass die Mietpreise in München, Hamburg oder Berlin noch viel weiter rauf gehen.