Expertenrunde Sachwertinvestments - gibt es ein Leben jenseits der Immobilie?

DAS INVESTMENT: Was bewegt gegenwärtig die Sachwertebranche?

Susanne Schönefuß: Ein Thema ist die Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II, die ab Januar 2018 gilt. Aktuell bieten Banken und Kapitalverwaltungsgesellschaften hierzu viele Workshops an. Wegen der Menge neuer Anforderungen, die auf die Vertriebspartner zukommen werden, gibt es die Befürchtung, dass im freien Vertrieb, der ja noch auf die umzusetzenden Vorschriften wartet, und auch im Bankenvertrieb bis Mitte kommenden Jahres Stillstand herrschen könnte.

Thomas Böcher: Schaut man auf die Asset-Klassen, ist in unserem Markt die Immobilie weiterhin ein zentrales Anlageobjekt. Doch braucht es hier neue Geschäftskonzepte. So haben wir uns vom Emissionshaus zum Immobilien-Developer gewandelt. Generell richten wir uns mit unseren Bereichen Immobilie und Schienenverkehr stärker auf institutionelle Investoren aus. Und wir wollen Private-Equity-Konzepte entwickeln und sind gerade dabei, unsere KVG hierfür zu lizenzieren.

Stefan Klaile: Private Equity ist auch für uns ein Perspektivthema. In der Xolaris Gruppe haben wir aktuell in den Service-KVGen zwölf Alternative Investmentfonds in der Konzeption – Spezial-und Publikumsfonds. Letztere vorrangig für ausländische Asset Manager: etwa für einen Immobilienanbieter aus den USA mit 80 Jahren Track Record. Also sind die Sachwertfondsanbieter in der neuen Realität angekommen.