Redaktion 22.10.2019 Lesedauer: 1 Minute

Externe Untersuchung KPMG prüft Vorwürfe gegen Wirecard

Wirecard geht im Streit mit der Financial Times in die Offensive. Der Zahlungsdienstleister will die Betrugsvorwürfe nun von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG prüfen lassen. Die Aktie reagierte bereits.