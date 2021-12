„Extra Drei“ über Exzesse an den Immobilienmärkten „Everybody can do Real Estate“

Sind Immobilien die neue Finanzblase? An ketzerischen Fragen von „Extra-Drei“-Moderator Christian Ehring an Maxi Schafroth, Geschäftsführer der Immobilienagentur "The Real Real Estate Group", fehlt es nicht. Allein, der lässt alle Kritik an sich abtropfen und benimmt sich auch sonst so, wie man es von einem Mann seines Rufes erwartet.