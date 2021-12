Extrem hohe Werte Warum die Wirecard-Aktie so tief fallen konnte

Wenn die Leiter wackelt, ist es ein Unterschied, ob man auf der ersten oder der fünfzehnten Sprosse steht. Wer sich also fragt, warum Wirecard-Aktionäre so nervös reagieren, der braucht sich nur einmal zwei Aktienkennzahlen anzusehen. Wir haben das mal für Sie getan und in Grafiken gepackt.