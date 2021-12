Redaktion 10.05.2021

Philipp Vorndran im Video-Interview „Extrem niedrige Zinsen – bis zur nächsten Währungsreform“

In einem weiteren Teil von „Between the Lines“ spricht Philipp Vorndran über die Angst deutscher Anleger vor Aktien, die Zukunft des Euro, seine Anfänge in der Finanzbranche und die Aktie, die er zur Taufe geschenkt bekam. Vorndran ist Kapitalmarkt-Stratege bei der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch.