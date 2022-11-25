Jörg Stapf Extremus mit neuem Chef
Der Aufsichtsrat der Extremus Versicherung hat Jörg Stapf zum 1. Januar 2023 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Der 50-Jährige folgt auf Thomas Leicht. Leicht leitet den Spezialversicherer für Terrorrisiken seit Januar 2018. Zum Jahresende 2022 tritt der 63-Jährige planmäßig in den Ruhestand.
Der Wirtschaftsmathematiker Stapf ist seit 1. Januar 2022 Vorstandmitglied von Extremus und war dort seit September 2017 Generalbevollmächtigter. Vor seiner Zeit bei Extremus leitete er die Rückversicherungsabteilung der Allianz Versicherung.
Meistgelesen
Top-News