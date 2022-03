Kein Ersatz in Sicht Wirtschaftsverbände warnen vor Aus des Terror-Versicherers Extremus

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Gesamtverband der versicherungsnehmenden Wirtschaft (GVNW) schlagen Alarm. In einem gemeinsamen Brief an das Bundesministerium der Finanzen warnen sie vor dem kurzfristigen Aus des Terror-Versicherers Extremus, wenn der Bund seine Garantien nicht auch über den 31. Dezember 2022 aufrechterhalten sollte. Dann drohe auch der Wirtschaft in Deutschland erheblicher Schaden.

Aus Sicht der Experten beider Verbände verschärft sich stetig die Sicherheitslage in der Bundesrepublik. Insbesondere das Risiko terroristischer Anschläge sei hoch. Daher benötige die Wirtschaft einen potenten Partner für den entsprechenden Versicherungsschutz. Der Erst- und Rückversicherungsmarkt sei nicht in der Lage, die Leistungen von Extremus adäquat zu ersetzen, heißt es in dem Schreiben.