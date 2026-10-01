Sturm, Hagel und Starkregen halten sich immer weniger an bekannte Risikogebiete. Eine Studie zeigt, wie sich das Schadenbild verschiebt, regional und im Jahresverlauf.

Schäden nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal: Neben Großereignissen prägen laut einer VHV-Studie zunehmend auch viele kleine, lokale Schadenereignisse die Bilanz der Versicherer.

Extremwetterschäden konzentrieren sich weniger stark auf die bekannten Risikoregionen in Deutschland. Das ist ein zentrales Ergebnis der Studie „Klimawandel und Extremwetterereignisse – Schadenentwicklung und Anforderungen an Wohngebäude“, die die VHV Allgemeine Versicherung gemeinsam mit dem Institut für Bauforschung (IFB) in Hannover erstellt hat.

Die Studie wertet Schadenmeldungen an die VHV aus der Wohngebäudeversicherung (inklusive Elementarschadenversicherung) und der Bauleistungsversicherung seit 2002 aus. Hinzu kommen Daten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ab 1970. Berücksichtigt wurden nur gemeldete und versicherte Schäden.

Viele lokale Ereignisse

Die Gesamtbilanz prägen laut Studie nicht nur einzelne Großereignisse, sondern zunehmend auch viele kleine, lokale Schadenereignisse. Wie vielfältig Extremwetter in Deutschland auftritt und wie oft sich Ereignisse überlagern, zeigen die vergangenen Jahre. In den Jahren 2013, 2022 und 2023 verursachten großflächige Hagelereignisse erhebliche Sachschäden.

2018 brachte Orkan Friederike Sturmschäden, zugleich begann eine Dürreperiode, die bis 2020 anhielt. Im Sommer 2021 folgten auf Hitzewellen schwere Gewitter und die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Hinzu kamen regionale Überflutungen nach langanhaltendem Regen: an Weihnachten 2023 in Niedersachsen, im Frühsommer 2024 in Bayern und Baden-Württemberg.

Auch regional zeigen sich der Studie zufolge neue Muster. Dazu gehören zusammenhängende Zonen erhöhter Sturmaktivität. Süddeutsche Regionen sind zudem stärker von wasserbedingten Schäden betroffen.

Grundsätzlich kann Extremwetter laut Studie aber flächendeckend auftreten. Die Bedeutung klassischer Risikoregionen nimmt demnach ab, potenziell kann jedes Gebäude überall betroffen sein.

Sturmschäden auch im Sommer

Auch im Jahresverlauf verschiebt sich das Schadengeschehen. Sturmschäden traten traditionell vor allem im Winterhalbjahr auf. In den Jahren 2023 und 2024 nahmen sie laut Studie auch im Sommer zu. Hagelschäden verlagerten sich stärker in den August und lagen zuletzt deutlich über dem langjährigen Mittel.

Besonders folgenreich für Gebäude sind demnach Gewitter. Bei ihnen treffen Starkregen, Hagel, Blitzschlag und Sturmböen häufig zusammen. Organisierte Gewittersysteme wie Superzellen können länger über einer Region verharren. Die Schäden reichen dann von beschädigten Dächern über Überflutungen bis zum Ausfall technischer Anlagen.

Elementarschäden seltener, aber teurer

Sturm und Hagel verursachen laut Studie besonders häufig Schäden. Elementargefahren wie Starkregen, Rückstau, Überschwemmung oder Schneedruck führen dagegen seltener zu Schäden, können im Einzelfall aber besonders teuer werden. Zudem gewinnen sogenannte Kaskadeneffekte an Bedeutung. Gemeint sind länger anhaltende oder rasch aufeinanderfolgende Wetterlagen, die die Schadenwirkung verstärken.

„Extremwetterereignisse verursachen nicht nur Schäden an Dächern, Fassaden und Kellern von Gebäuden – häufig ist auch die gesamte Gebäudetechnik betroffen“, sagt Sebastian Reddemann, Sprecher des Vorstands der VHV Allgemeine. Auch in der Kfz-Versicherung beobachte der Versicherer vermehrt Kumulschäden durch Hagel, Sturm, Starkregen und Überschwemmungen.

Folgen für Planung und Bau

Aus den Ergebnissen leiten die Autoren veränderte Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden ab. Genannt werden hagelresistentere Materialien und eine bessere Entwässerung. Hinzu kommen Regenwasserrückhaltung und wirksamer Hitzeschutz.