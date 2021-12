Redaktion 20.10.2017 Lesedauer: 1 Minute

Eyb & Wallwitz Investment Conference 2017 in Hamburg Droht ein Ende der Aktienmarkt-Hausse?

In der vergangenen Woche hat die Münchner Vermögensverwaltung Eyb & Wallwitz nach Hamburg eingeladen, um Rückschau und Ausblick auf die Kapitalmärkte zu halten. Mit einem klar strukturierten Weltbild und breiter Diversifikation will das Haus zukünftigen Unwägbarkeiten am Markt begegnen.