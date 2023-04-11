Fondsvertrieb Eyb & Wallwitz schnappt sich Vertriebsprofi von der LBBW

Ehemaliger Kundenbetreuer der LBBW fängt bei Eyb & Wallwitz an
Seit 1. April ist Stefan Maroldt als Kundenbetreuer Teil des Vertriebsteams von Eyb & Wallwitz. Der 39-Jährige wechselt von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zum unabhängigen Vermögensverwalter, wo er als Investmentspezialist für Kapitalmarktprodukte mit Key-Account-Sparkassen zusammenarbeitete. Er betreute dort ab 2016 vor allem die Großsparkassen in den Kernmärkten Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Erfahrungen mit Endkunden und Intermediären im B2B-Geschäft
Seit 2018 war er außerdem für den Vertrieb von Publikumsfonds der LBBW Asset Management für das Depot B von Sparkassen über alle Assetklassen verantwortlich. Vor seiner Zeit bei der LBBW arbeitete er acht Jahre als Vermögensmanager für die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank). Sein Schwerpunkt lag hier auf vermögenden Privatkunden im Großraum Stuttgart mit Fokus auf Heil- und Freiberufler. Maroldt ist zudem seit 2017 als Dozent für Volkswirtschaft, Fonds und Zertifikate für den Sparkassenverband Baden-Württemberg tätig.
„Ich freue mich, nun Teil des Teams bei Eyb & Wallwitz zu sein und in Zukunft zusammen
mit meinen Kollegen aus Frankfurt und München die Phaidros Funds bei unseren
Vertriebspartnern zu positionieren. Vor allem die Eyb & Wallwitz Expertise im Aktien- und
Anleihenmanagement hat mich überzeugt“, sagt Maroldt.