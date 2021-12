EZB-Chef Draghi plant weitere QE-Maßnahmen

Der Wechselkurs des Euro gab nach, als Draghi erklärte, der EZB-Rat habe auf seiner Sitzung in Malta am Donnerstag den Auftrag erteilt, das Für und Wider verschiedener geldpolitischer Vorgehensweisen zu untersuchen. Auf einer Pressekonferenz sagte er, es habe eine "gehaltvolle Diskussion" über die Instrumente gegeben, die zum Einsatz kommen könnten. Draghi deutete an, dass noch vor dem Jahresende frische Stimulierungsschritte folgen könnten.

"Das Ausmaß der geldpolitischen Akkommodierung wird bei unserer Dezember-Sitzung untersucht werden müssen, wenn neue makroökonomische Prognosen vorliegen", sagte Draghi. "Wir wollen wachsam sein, wie man früher zu sagen pflegte."

Draghis Amtsvorgänger Jean-Claude Trichet bediente sich der Vokabel "wachsam", um bevorstehende Änderungen anzukündigen.



Konjunkturabschwächung und Preisrückgang haben den Druck erhöht

“Die Besorgnis bezüglich der Wachstumsaussichten in den Schwellenländer-Märkten und mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft aus den Entwicklungen an den Rohstoffmärkten signalisieren Abwärtsrisiken für den Ausblick für Wachstum und Inflation", sagte Draghi gegenüber Journalisten am Donnerstag auf Malta nach der Sitzung des EZB-Rates.