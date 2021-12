Redaktion 12.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

EZB-Chef in Berlin Draghi stimmt auf weitere Unterstützung der Kreditmärkte ein

In Deutschland steht EZB-Chef Draghi wegen seines Kurses in der Kritik. Im Kanzleramt bespricht der oberste Notenbanker mit Regierungschefin Merkel die Lage in der Euro-Zone - vertraulich. Draghi hat neue Pläne.