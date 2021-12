EZB Draghi überraschte Rat mit Initiative für ELA-Erhöhung

Das EZB-Direktorium hatte den Ratsmitgliedern am Vortag signalisiert, dass die Obergrenze für die Notfall- Liquiditätshilfe (ELA) von 88,6 Milliarden Euro bestehen bleiben sollte trotz einer Bitte der griechischen Zentralbank um zusätzlich 1,5 Milliarden Euro, sagen die Personen, die um Anonymität baten, da die Debatte vertraulich war.



Die Initiative des EZB-Präsidenten erfolgte am Donnerstagmorgen, nachdem das griechische Parlament die mit einem internationalen Hilfspaket verbundenen Sparmaßnahmen gebilligt hatte und die Euroraum-Finanzminister sich später auf eine Brückenfinanzierung von 7 Milliarden Euro einigten. Die Barmittelzuführung sollte Griechenland ermöglichen, Schuldenrückzahlungen zu leisten, einschließlich an die EZB am Montag, seine Banken wieder zu öffnen und die Wirtschaft zu sanieren.



Ein EZB-Sprecher wollte keinen Kommentar abgeben.



ELA wurde um 900 Millionen Euro erhöht, sagte Draghi auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. „Die Dinge haben sich nun geändert“, sagte er. „Es gab eine Reihe von Nachrichten wie die Genehmigung der Überbrückungsfinanzierung, verschiedene Abstimmungen in verschiedenen Parlamenten, zunächst im griechischen Parlament, die nun die Voraussetzungen für eine Anhebung der ELA wieder hergestellt haben.“



Euroraum-Politiker erschienen gegen Donnerstagmittag, als die Ratssitzung noch lief, zuversichtlich bezüglich einer Veränderung der EZB-Politik. „Ich würde erwarten, dass Mario Draghi erwägt, den Geldhahn für die Notfall-Liquidität nun etwas aufzudrehen“, sagte der irische Premierminister Enda Kenny gegenüber dem Fernsehsender RTE am Donnerstagmorgen. Das würde „bewirken, dass die Banken in Griechenland weiterhin Geld für ihre Kunden haben“, sagte er.



Die griechische Regierung und die griechische Zentralbank prüfen, wie die Banken so früh wie möglich wieder öffnen können, sagte ein griechischer Zentralbankvertreter am Freitag unter dem Siegel der Anonymität. Die Banken sind geschlossen worden und vor knapp drei Wochen wurden Kapitalverkehrskontrollen eingeführt.