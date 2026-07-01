Die Europäische Zentralbank (EZB) erwägt, die Mindestreserve für Banken zu verdoppeln, um ihre eigenen Zinsausgaben zu senken. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf sechs mit dem Vorgang vertraute Personen. Demnach debattieren die Währungshüter darüber, den Anteil der Kundeneinlagen, den Banken unverzinst bei der Notenbank halten müssen, von 1 auf 2 Prozent anzuheben.



Eine Entscheidung wird bis zum Herbst erwartet. Der EZB-Rat hat den Vorschlag bislang nicht offiziell diskutiert; die internen Beratungen stehen laut Reuters noch am Anfang. Ein Sprecher der Notenbank lehnte eine Stellungnahme ab.

Milliardenlast durch Überschussreserven

Die Anleihekaufprogramme des vergangenen Jahrzehnts ließen die Überschussreserven im Bankensystem auf Billionenhöhe anwachsen. Auf rund 2,16 Billionen Euro Überschussliquidität zahlen die EZB und die 21 nationalen Zentralbanken des Euroraums derzeit 2,25 Prozent Zinsen, jährlich etwa 48,7 Milliarden Euro. Verdoppelte die EZB die unverzinste Mindestreserve von aktuell 173,56 Milliarden Euro, sänke die kombinierte Zinslast um knapp 4 Milliarden Euro.



Gestiegen waren diese Kosten zuletzt um jährlich 5,4 Milliarden Euro, nachdem die EZB den Einlagensatz in diesem Monat von 2 auf 2,25 Prozent angehoben hatte. Die Erhöhung sollte die Inflationsfolgen des Iran-Kriegs eindämmen.

Profitieren würden vor allem Notenbanken in liquiditätsreichen Ländern wie Deutschland. Die Deutsche Bundesbank könnte so ihre Verluste aus der Verzinsung der Überschussreserven verringern. Zugleich bände der Schritt einen Teil der überschüssigen Liquidität, ein Ziel, das die EZB im Rahmen ihrer diesjährigen Überprüfung des geldpolitischen Handlungsrahmens verfolgt.

Politisch heikle Verluste

Die EZB und das Eurosystem arbeiten nicht gewinnorientiert, sondern steuern die Inflation. Die hohen Verluste einzelner Notenbanken gelten dennoch als politisch heikel, weil sie deren Ausschüttungen an die Staatshaushalte belasten. Verlustträchtige Zentralbanken können im Extremfall gezwungen sein, ihre Regierung um Kapital zu bitten. Die Bundesbank und andere haben ihre Verluste deshalb über mehrere Jahre gestreckt; am größten fielen sie 2023 aus, als noch mehrere Billionen Euro Überschussliquidität im System lagen und der Einlagensatz bei bis zu 4 Prozent notierte.

Neu ist der Vorstoß nicht. Bereits 2023 beriet der EZB-Rat über eine höhere Mindestreserve, ohne dass sich der Vorschlag durchsetzte. Die Mindestreserve war 2012 auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise von 2 auf 1 Prozent gesenkt worden. Seither hat der Bankensektor Rekordgewinne erzielt und gezeigt, dass er mit geringerer Überschussliquidität auskommt.