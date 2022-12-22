BlackRock Marktausblick 2023: Der Fokus liegt auf Geopolitik und Zentralbanken

Festzustellen, die Unsicherheit mit Blick auf 2023 sei hoch, ist eine Plattitüde. Für das kommende Jahr gilt das genauso wie für jedes andere. Wobei es diesmal tatsächlich einen Unterschied zu geben scheint: Die Wahrscheinlichkeit von Tail Risks, also extremer Wendungen, ist stark gestiegen.

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„Bei Anleihen gibt es Chancen wie seit über zehn Jahren nicht mehr“

So könnte eine weitere Eskalation der Kriegshandlungen seitens Russlands klassische Markttreiber wie Wachstums- und Inflationsausblick überlagern. Gleiches gilt für den Welthandel: Sollte es zu einem offenen Handelskrieg kommen, wären moderate Prognosen vermutlich schnell Makulatur.

Davon abgesehen sieht 2023 nach einem Jahr mit Erholungspotenzial aus, bei Aktien eher als bei Renten. Doch gut möglich, dass uns die Stagflation noch eine Weile Knüppel zwischen die Füße wirft. Dann wird 2023 wohl nicht viel besser als 2022, nur vielleicht weniger schlimm. Aber mit Blick auf den Irrsinn der vergangenen knapp zwölf Monate wäre das ja schon mal was, oder?

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.