Während sich für die EZB-Sitzung in der kommenden Woche eine weitere Zinsanhebung abzeichnet, könnte die Fed angesichts der leichten Entspannung am US-Arbeitsmarkt sechs Tage später auf einen solchen Schritt verzichten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nach mehr als einem Jahr, in dem die Kapitalmärkte mit Argusaugen vor allem auf die Geldpolitik geschaut haben, könnte sich im letzten Drittel dieses Jahres der Fokus verschieben. Denn ob nun der Zinsgipfel tatsächlich erreicht ist oder an der einen oder anderen Stelle noch eine weitere Anhebung nachgelegt wird, dürfte für den Gesamtblick auf Aktien und Anleihen eher nachrangig sein. Eher schon spielt eine Rolle, dass die Notenbanken wohl länger als ursprünglich erwartet an den höheren Zinsen festhalten werden, Stichwort „higher for longer“. Aber auch dies dürften die Märkte weitgehend eingepreist haben, sodass der Blick frei wird für die sonst noch relevanten Themen Richtung Jahresende.

Den ausführlichen BlackRock Marktausblick von Ann-Katrin Petersen, Senior-Kapitalmarktstrategin bei BlackRock, und Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock, können Sie hier nachlesen.