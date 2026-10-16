Die EZB erlaubt Unicredit, bei der Commerzbank über 30 Prozent hinaus aufzustocken. Die Kontrollübernahme ist zum Jahresende geplant – mit Folgen für den Bund.

Nach EZB-Freigabe Unicredit steht kurz vor der Kontrolle über die Commerzbank

Unicredit ist der Kontrolle über die Commerzbank ein deutliches Stück näher gekommen. Wie das Mailänder Institut am Abend des 15. Oktober bekanntgab, hat die EZB die Erlaubnis erteilt, mehr als 30 Prozent an der Commerzbank zu halten – und die Beteiligung künftig ohne jede Obergrenze auszubauen. Unicredit selbst sieht darin eine Bestätigung der Transaktion durch die Aufsicht.

Kontrolle über Commerzbank zum Jahresende erwartet

Abgeschlossen ist der Prozess damit noch nicht. Unicredit zufolge sollen die verbleibenden regulatorischen Schritte und Angebotsbedingungen um den Jahreswechsel erfüllt sein. Zu diesem Zeitpunkt werde die Bank über rund die Hälfte der Commerzbank-Stimmrechte verfügen und die Kontrolle übernehmen können. Die EU-Kommission will bis zum 16. November entscheiden, ob sie den Zusammenschluss genehmigt oder vertieft prüft.

Nach Ende der Annahmefrist im Juli hielt Unicredit nach eigenen Angaben 47,6 Prozent des Commerzbank-Kapitals und 49,7 Prozent der Stimmrechte. Ein wesentlicher Teil davon war über Derivate abgesichert. Die Commerzbank hatte im Juni bezweifelt, dass die gemeldeten Quoten echten Aktienbesitz widerspiegeln. Auf Intervention der Bafin räumte Unicredit daraufhin ein, in großem Umfang Short-Derivate zu halten – die tatsächliche Beteiligung fiel damit geringer aus als zunächst dargestellt.

EZB sieht „herausfordernden und langwierigen“ Integrationsprozess

Überraschend kommt die Entscheidung nicht: Bereits im August hatte Reuters über ein internes Papier des EZB-Aufsichtsgremiums berichtet, wonach die Notenbank keine Einwände gegen die Übernahme sieht. Zugleich rechnete sie dem Dokument zufolge mit einem „herausfordernden und langwierigen“ Integrationsprozess und zweifelte an, dass Unicredit nach einer Mehrheitsbeteiligung seine Kapitalquote von 12,5 Prozent halten kann. Die deutsche Aufsicht verlangte demnach eine Strategie, um bei der Commerzbank Rückhalt für die Übernahme aufzubauen, sowie stärkere Kontrollmechanismen bei Unicredit.

Bund verliert an Einfluss im Aufsichtsrat

Für die Commerzbank zeichnen sich tiefe Einschnitte ab. Unicredit-Chef Andrea Orcel will die Frankfurter auf das schlankere Kostenmodell der Italiener umstellen und das internationale Filialnetz zurückzufahren, auf das vor allem mittelständische Firmenkunden setzen. Zudem hatte Orcel angekündigt, Unicredit könne mit einer Mehrheit auf der Hauptversammlung alle Aufsichtsratsmandate der Kapitalseite neu vergeben – und so mittelbar auch über die Besetzung des Vorstands entscheiden.

Damit schrumpft der Einfluss des Bundes. Der Bund ist mit 13,3 Prozent an der Commerzbank beteiligt und darf auf Grundlage eines Rahmenvertrags aus der Finanzkrise zwei Mitglieder für den Aufsichtsrat vorschlagen. Im September kam es zum ersten persönlichen Treffen zwischen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Orcel. Kurz zuvor hatten Klingbeil und Hessens Ministerpräsident Boris Rhein Bedingungen zum Standort Frankfurt und zum Firmenkundengeschäft gestellt.

Commerzbank sucht einvernehmliche Lösung

Nach langem Widerstand gegen den Einstieg der Italiener lotet das Management um Vorstandschefin Bettina Orlopp inzwischen eine einvernehmliche Lösung mit Unicredit aus. Ende September brachte Orlopp drei Varianten ins Spiel – darunter eine Übernahme der Unicredit-Tochter HVB durch die Commerzbank. Eine Stellungnahme zur EZB-Entscheidung gab die Bank zunächst nicht ab.

Für das Private Banking und Wealth Management in Deutschland hätte eine Kontrollübernahme weitreichende Folgen: Mit der HVB betreibt Unicredit hierzulande bereits ein großes Geschäft mit vermögenden Kunden, die Commerzbank hat ihr Geschäft mit UHNWIs und Family Offices zuletzt gebündelt und personell neu aufgestellt. Was ein Zusammenschluss für Standorte, Angebote und Kunden bedeuten könnte, hat das private banking magazin hier analysiert.