EZB-Bericht warnt vor Krise am Goldmarkt

Der Goldmarkt steht vor einem strukturellen Problem, welches das gesamte Finanzsystem gefährden könnte. Darauf weist die Europäische Zentralbank in ihrem aktuellen Financial Stability Review hin. Der Grund: Investoren bevorzugen zunehmend Gold-Terminkontrakte, die durch physische Lieferung des Edelmetalls erfüllt werden müssen – und genau das wird zum Risiko.

Die Zahlen sind alarmierend: Die Anzahl der zur physischen Lieferung angemeldeten Gold-Futures-Kontrakte an der New Yorker Warenterminbörse Comex erreichte 2025 historische Höchststände. Die Lieferanmeldungen für Januar 2025 markierten den höchsten Stand seit Juli 2007. Gleichzeitig verzeichneten die Comex-Lagerhäuser erhebliche Zunahmen ihrer Goldbestände.

Transport-Chaos belastet bereits die Märkte

Die Auswirkungen sind bereits spürbar. Vor der US-Ankündigung möglicher Importzölle am 2. April führten Befürchtungen über Zölle auf Gold dazu, dass große Mengen aus den Londoner Lagern nach New York transportiert wurden. Die Folge: Die Kosten für Goldleihe und -beschaffung am traditionell wichtigsten physischen Goldmarkt in London seien drastisch angestiegen, wie die Autoren um Maurizio Michael Habib beschreiben.

Dieser Vorgang zeigt beispielhaft das Kernproblem: Gold-Terminkontrakte verpflichten den Verkäufer zur Lieferung einer bestimmten Goldmenge zu einem festgelegten Zeitpunkt und Preis. Der Käufer muss das Edelmetall entsprechend abnehmen. Wenn jedoch die physische Verfügbarkeit oder der Transport gestört wird, gerät das gesamte System unter Druck.