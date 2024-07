Die Europäische Zentralbank (EZB) hat auf ihrer jüngsten Sitzung wie erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen. Der Einlagenzinssatz verharrt bei 3,75 Prozent, während der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,25 Prozent bleibt. Obwohl die Notenbank keine konkreten Hinweise auf künftige Zinsschritte gab, deuten die Signale laut Experten auf eine mögliche Lockerung im Herbst hin.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde balancierte vorsichtig zwischen verschiedenen Optionen. Sie betonte, dass künftige Entscheidungen von eingehenden Daten abhängen und bezeichnete den Ausgang der September-Sitzung als völlig offen. Dennoch scheint sich die Tür für eine Zinssenkung im September einen Spalt zu öffnen. Die Inflation gibt nur zögerlich nach, was die EZB weiterhin herausfordert. Besonders im Dienstleistungssektor verharren die Preise auf hohem Niveau.

EZB vor Richtungsentscheidung: Inflationsbekämpfung oder Konjunkturstützung

Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, warnt: „Die wichtige Kennzahl der Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel) liegt unverändert auf zu hohem Niveau von 2,9 Prozent.“ Er fügt hinzu: „Seit Anfang Juni sind kaum Fortschritte bei der Rückführung der Inflationsrate gemacht worden. Die Teuerungsrate lag im Juni mit 2,5 Prozent nur geringfügig niedriger als im Mai.“ Lagarde hofft, dass der Lohnkostendruck schrittweise nachlässt und Unternehmen zunehmend ihre Margen reduzieren. Dies könnte den Weg für eine lockerere Geldpolitik ebnen. Gleichzeitig betonte sie, dass die Inflationserwartungen weiterhin fest verankert bleiben.

Die Konjunktur im Euroraum schwächelt stärker als von der EZB erwartet. Die Notenbank räumt ein, dass die wirtschaftlichen Risiken zunehmen. Diese Einschätzung könnte die Diskussion über eine mögliche Zinssenkung im Herbst anfachen. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz, prognostiziert: „Die EZB dürfte die Zinsen im Herbst schrittweise weiter senken, denn die Konjunktur bleibt schwach. Für einen nächsten Schritt bereits im September spricht, dass dem Rat dann neue Inflationsprognosen vorliegen.“

Zins- und Währungsprognosen: Experteneinschätzungen zur EZB-Politik

Die Finanzmärkte rechnen derzeit mit zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte für September und Dezember. Einige Experten halten diese Erwartung für realistisch, mahnen jedoch zur Vorsicht bei optimistischen langfristigen Prognosen. Robert Halver von der Baader Bank kritisiert: „Wenig inspiriert und wie erwartet hat die EZB die Leitzinsen heute unverändert belassen. Insgesamt fehlt ihr nach den Inflationsfehleinschätzungen in den Jahren 2022/23 jedes Vertrauen in einen vorausschauenden Analyserahmen, weshalb man geldpolitische Entscheidungen ausschließlich an den Daten von gestern ausrichten will.“

Für Sparer könnte sich das Zinsumfeld bald wieder eintrüben. Chefökonom Heise erwartet: „Einlagenzinsen für Termin- und Festgelder werden nachgeben, vermutlich sogar etwas mehr als die Zinsen für Kredite, die nach der Einschätzung der Banken wieder stärker nachgefragt werden.“

Bei den Wechselkursen rechnen Experten kurzfristig nicht mit dramatischen Verschiebungen. Heise erklärt: „In Bezug auf den Wechselkurs des Euro gegenüber dem US-Dollar werden die Zinssenkungserwartungen keine sehr starken Auswirkungen haben, da auch von der amerikanischen Notenbank eine Zinssenkung im September und weitere Lockerungen in den kommenden Quartalen zu erwarten sind.“

Geldpolitische Weichenstellung und ihre Folgen für Anleger und Währungen

Die EZB navigiert weiterhin vorsichtig durch unruhige Gewässer. Sie balanciert zwischen Inflationsbekämpfung und Konjunkturstützung. Heise fasst zusammen: „Ein Zinsschritt im September ist also nicht ausgemacht, aber durchaus wahrscheinlich geworden.“ Er warnt jedoch: „Die Abwägungen werden jedoch sehr schwierig bleiben, denn weiteren Abschwächungstendenzen der Konjunktur könnten inflationär wirkende Lohnsteigerungen im Euroraum gegenüberstehen.“

Ann-Katrin Petersen von Blackrock rät Anlegern zur Vorsicht: „Anleger sollten das Gesamtbild im Auge behalten: Dies ist kein typischer Zinssenkungszyklus. Die Zinsen im Euroraum dürften strukturell höher ausfallen als vor der Pandemie.“ Anleger sollten die kommenden Wirtschaftsdaten genau beobachten, da diese die nächsten Schritte der Notenbank maßgeblich beeinflussen werden. Die EZB hat deutlich gemacht, dass sie datenabhängig und flexibel agieren will. Diese Haltung könnte zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten führen, bietet aber auch Chancen für gut informierte Investoren.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die EZB diesen Balanceakt meistern kann. Sie muss das richtige Gleichgewicht zwischen Wachstumsförderung und Preisstabilität finden, während sie gleichzeitig auf unerwartete wirtschaftliche Entwicklungen reagiert.