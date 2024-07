Am 6. Juni beschloss die europäische Zentralbank (EZB) die erste Zinssenkung seit September 2019. Nach knapp fünf Jahren ist nun der erste Grundstein für die Zinswende gelegt. Der Leitzins wurde von 4,50 Prozent um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent gesenkt. Der Einlagensatz, den Banken für das Parken von Geld bei der Zentralbank erhalten, wurde im Zuge dessen von 4 Prozent ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent gesenkt.

Hoffnung auf nächste Zinssenkung

Bei Investoren entstanden im Hinblick auf die nächste EZB-Sitzung am 18. Juli Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung. Circa eine Woche vor der nächsten Entscheidung der Notenbank scheinen die Hoffnungen auf eine schnelle Zinswende aber erst einmal gedämpft. Ulrike Kastens, leitende Volkswirtin (Senior Analyst Macro Research) bei der DWS äußert sich zurückhaltend über mögliche Zinssenkungen: „Der Pfad der Leitzinsen in den nächsten Quartalen wird sich wesentlich von den Zinssenkungszyklen der letzten Jahrzehnte unterscheiden.“

Die Markterwartung über mögliche sinkende Zinsen hat sich in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert, wie die untenstehende Grafik zeigt. Im Dezember 2023 gingen die Anleger davon aus, dass sich das Zinsniveau Ende 2024 bereits bei circa 2,5 Prozent einpendeln würde. Die aktuelle Marktlage veränderte die Erwartung um etwa einen Prozentpunkt nach oben, auf 3,5 Prozent.

Zwei weitere Zinssenkungen geplant

Zu Jahresbeginn waren die Anleger in Europa noch deutlich optimistischer, als das nun zur Jahresmitte der Fall ist. Optimistische sieben Zinssenkungen à 0,25 Prozentpunkte waren im Januar eingepreist, jetzt gehen die Anleger von drei Zinssenkungen aus. Zwei weitere dürften also noch folgen, so Kastens. Doch zumindest im Juli scheint die EZB von weiteren Senkungen abzusehen.

Grund dafür ist vor allem die hartnäckige Inflation. Diese sorgt auch in den USA für andauernd hohe Zinsen von sogar 5,50 Prozent. Die Anleger rechnen lediglich mit einer Zinssenkung der FED in 2024, die für September vorgesehen ist – doch auch das ist nicht sicher. Vieles wird abhängig von den Inflationsdaten in den kommenden Monaten sein.

Inflation weiterhin zu hoch

Die Eurozone ist bei der Inflationsbekämpfung auf einem besseren Weg als die USA. Seit Jahresbeginn ist die Inflation in den USA sogar von 3,1 Prozent auf 3,3 Prozent gestiegen. In der Eurozone hingegen sank sie im gleichen Zeitraum von anfangs 2,8 Prozent auf 2,5 Prozent im Mai. Sollte sich der Trend in der Eurozone fortsetzen, können die Anleger mit Optimismus auf das 2-Prozent-Ziel der EZB blicken.

Doch zum jetzigen Zeitpunkt ist die Inflation noch zu hoch für die schnelle, zweite Zinssenkung der EZB. EZB-Chefin Christine Lagarde verwies bereits im Juni darauf, dass man die Daten von Monat zu Monat abwarten müsse, um ein finales Urteil zu sprechen. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot bestärkte am Montag dieser Woche noch einmal die Aussage, dass die Zinsen im Juli nicht gesenkt werden – er schloss es sogar aus.