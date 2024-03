Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Frühling liegt in der Luft, und die Aktienmarktrally hatte sich in den vergangenen Wochen international ausgeweitet. An den US-amerikanischen, japanischen und europäischen Aktienmärkten – die zusammen etwa 90 Prozent der Industrieländer-Aktien abbilden – jagte ein Allzeithoch das nächste, beflügelt durch das übergreifende Marktnarrativ einer sinkenden Inflation. Sinkende Preise ebnen den Weg für Zinssenkungen und sorgen für zunehmenden Wachstumsoptimismus. Die EZB könnte daher bei ihrer nächsten Zinssitzung im Juni mit Zinssenkungen beginnen.

