Renditen, Kosten, Fondsqualität, Nachhaltigkeit und Beliebtheit bei Experten: Welche Fondspolicen-Anbieter in jeder dieser Kategorien am besten abschneiden und was sie auszeichnet.

Renditen, Kosten, Fondsqualität, Nachhaltigkeit und Beliebtheit bei Experten: F-Fex hat die jeweils besten Fondspolicen-Anbieter in fünf Kategorien ermittelt.

Das Analysehaus F-Fex und das Fachmagazin „Asscompact“ haben die Top-Fondspolicen-Anbieter in fünf Kategorien mit dem „Fondspolicen Award 2026“ ausgezeichnet. Dabei kürten sie diejenigen Versicherer, die in den jeweiligen Kategorien die besten Ergebnisse aufweisen konnten, im deutschen Fondspolicenmarkt eine relevante Größe darstellen und ihren Kunden eine ausreichend diversifizierte Fondspalette zur Auswahl stellen.

Insgesamt haben die Forscher die Fondspolicen-Anlagestöcke und Neugeschäftsfondslisten von 50 Anbietern untersucht. Dabei wurden knapp 5.800 Fonds von 156 Fondsgesellschaften berücksichtigt. Die Bewertungen basieren auf Informationsquellen der Versicherer, verschiedenen Fondsdatenbanken und Ratings. Die Top-Gesellschaften in der Kategorie „Expertenfavoriten“ wurden anhand der Ergebnisse einer Maklerumfrage ermittelt.

Wir stellen Ihnen die Top-Drei-Anbieter jeder Kategorie vor.

1. Rendite

Die Bewertung in der Kategorie „Rendite“ zeigt, wie sich die Policen eines Versicherers im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre entwickelten, wobei das Jahr 2025 mit 50 Prozent, 2024 mit 33 Prozent und 2023 mit 17 Prozent bewertet wurden. Außerdem wurden in der Auswertung nur Anbieter berücksichtigt, die mehr als 50 Fonds im Anlagestock haben und deren Anlagestock mindestens 200 Millionen Euro schwer ist. Auch Run-Off-Gesellschaften blieben außen vor.

Eine Fünf-Sterne-Bewertung in dieser Kategorie erhalten Allianz, Cosmos und Württembergische (alphabetisch sortiert, es handelt sich bei der Auszeichnung nicht um ein Ranking).

Rendite 2023 Rendite 2024 Rendite 2025 Gesamtbewertung Allianz 13,22% 16,08% 7,74% 11,42% Cosmos 14,96% 14,99% 11,23% 13,11% Württembergische 16,25 % 14,66% 11,57% 13,39%

2. Fondsqualität

In der Kategorie „Fondsqualität“ geht es um die langfristige Qualität der im Bestand und Neugeschäft eingesetzten Fonds und um den Erfolg des Selektionsprozesses, den die Gesellschaften bei der Fondsauswahl einsetzen. Die Ausschlusskriterien blieben hier die gleichen wie im Bereich Rendite: Keine Run-Off-Gesellschaften und mindestens 50 Fonds und 200 Millionen Euro im Anlagestock. Darüber hinaus musste bei allen Gesellschaften die Neugeschäftsliste bereits vorliegen.

Gewonnen haben in dieser Kategorie: Die Bayerische, Ergo und Münchener Verein (in alphabetischer Reihenfolge).

Anlagestock: Anzahl Fonds Anlagestock: Durchschn. Ratingpunktzahl (volumengewichtet) Neugeschäft: Durchschn. Ratingpunktzahl Aggregierte Ratingpunktzahl Die Bayerische 123 61,55 71,39 66,5 Ergo Life 461 58,99 59,48 59,2 Münchener Verein Leben 122 68,38 58,06 63,2

3. Kosteneffizienz

Bei den Effektivkosten haben die Forscher möglichst vergleichbare Tarife mit niedrigen Fondskosten – in der Regel mit ETFs – von 38 Anbietern ausgewählt. Dabei haben sie nicht zwischen Direktversicherern und Serviceversicherern unterschieden. Die Ermittlung der Effektivkosten basierte dabei auf den Daten des Analysehauses Morgen & Morgen.

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Anders als im Vorjahr, als die Vermittlungskosten keine Rolle spielten, gibt es in diesem Jahr zwei Auszeichnungen für die kosteneffizientesten Fondspolicen-Anbieter: Mit und ohne Berücksichtigung der Vermittlungskosten. In der Kategorie „mit Abschlusskosten“ wurden dabei 29 Anbieter untersucht; „ohne Abschlusskosten“ nahmen die Forscher 15 Versicherer unter die Lupe.

Auch in dieser Kategorie schafft es der Versicherer Die Bayerische unter die Top-Platzierten im Ranking ohne Vermittlungskosten. Die beiden weiteren kostengünstigsten Anbieter sind laut Studie Hannoversche Leben und Canada Life.

Ohne Vermittlungskosten:

Anlagestock Kosteneffizienz-Index Hannoversche Leben 267 0,49% Die Bayerische 1.066 0,62% Canada Life - 0,67%

Berücksichtigt man auch die Abschlusskosten, dann führen laut Studie Debeka, Württembergische und Hansemerkur.

Mit Vermittlungskosten:

Anlagestock Kosteneffizienz-Index Debeka - 1,13% Württembergische 3.801 1,23% Hansemerkur 153 1,28%

4. Nachhaltigkeit

In der Kategorie „Nachhaltigkeit“ wurde analysiert, welche Bedeutung die Versicherer diesem Thema beimessen und wie nachhaltig das Fondsangebot ausgestaltet ist. Die Top-Bewertung geht hier an Cosmos, Hansemerkur und Zurich Deutschland (in alphabetischer Reihenfolge).

5. Die Expertenfavoriten

Darüber hinaus hat „AssCompact“ per Maklerumfrage ermittelt, welche Anbieter für die Vermittler die „Expertenfavoriten“ sind. Dort führen Alte Leipziger, Canada Life, Swiss Life, Volkswohl Bund und WWK.