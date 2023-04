Ab Oktober Nachfolger von Philipp Gmür: Helvetia hat neuen Chef gefunden

Der Verwaltungsrat ernennt Fabian Rupprecht zum 1. Oktober 2023 zum neuen Vorsitzender der Konzernleitung und Vorstandschef der Gruppe (Group CEO) von Helvetia. Er verfügt über eine breite Versicherungserfahrung in wichtigen Märkten und ist aktuell CEO International Insurance sowie Mitglied der Konzernleitung der niederländischen NN Group. Er wird das Amt von Philipp Gmür übernehmen, der Ende 2022 nach30 Jahren bei der Helvetia Gruppe seinen Rücktritt angekündigt hat.



Rupprecht ist seit 2018 CEO International Insurance und Mitglied der Konzernleitung der niederländischen NN Group. Zuvor hatte der 53-Jährige verschiedene internationale Führungsfunktionen im Axa-Konzern inne. So war er als CEO für die MEA-Region (Mittlerer Osten und Afrika) sowie als CFO für Emerging Markets und die Mittelmeer-Region zuständig. Während seiner 28-jährigen Versicherungskarriere war er sowohl in der Lebens- als auch in der Nicht-Lebensversicherung tätig. Rupprecht ist deutsch-schweizerischer Doppelbürger und hat seinen Lebensmittelpunkt in der Schweiz.

Der Beschluss zur Nachfolge des Group CEO Helvetia steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma.

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia ist eine weltweit tätige, im Kern 1858 gegründete, Schweizer Versicherungsgruppe, die seit 1996 als Holding organisiert ist. Dachgesellschaft der Helvetia-Gruppe ist die Helvetia Holding AG, deren Namensaktien an der Schweizer Börse Six Swiss Exchange gelistet sind. Grösster Aktionär der Versicherungsgruppe ist die Patria Genossenschaft mit einem Anteil von gut 34 Prozent. Der Hauptsitz befindet sich in St. Gallen.