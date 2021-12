Redaktion 13.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Fabulous Fab Strafe für Ex-Goldman-Banker

Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker Fabrice Tourre - auch bekannt als Fabulous Fab - muss über 800.000 Dollar Strafe zahlen. Während der Finanzkrise verkaufte er sein Finanzprodukt Abacus an Investoren. Hinter deren Rücken setzte er jedoch auf fallende Kurse bei den im Produkt enthaltenen Papieren. So wirtschaftete er sich mehr als eine Milliarde Dollar in die eigene Tasche. Jetzt ist das Gerichtsverfahren abgeschlossen.