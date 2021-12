Facebook-Favoriten: Die beliebtesten Versicherer im Netz

Cosmos, Debeka, R+V und die Ergo- Gruppe sind laut einer Studie der Hamburger Kommunikationsagentur Faktenkontor die vier Versicherungsanbieter, die online den besten Ruf haben. Die vier Unternehmen unterschieden sich dabei in Ihrer jeweiligen Bestleistung. So heben die Forscher die intensive Beteiligung von Cosmos an Diskussionen sehr positiv hervor, obwohl das Unternehmen insgesamt nur vereinzelt im Netz auftaucht. Die meisten positiven Erwähnungen gehen auf das Konto von Debeka. Der Wettbewerber R+V fällt in Diskussionen und Nachrichten besonders selten negativ auf. Die Ergo-Gruppe ist unterdessen das am häufigsten besprochene Unternehmen : 21 Prozent der untersuchten Einträge drehen sich um die Versicherungsgruppe. Hintergrundinfo: Die Forscher untersuchten 25 vergleichbare Versicherungsfirmen, deren Online-Präsenz sie semantisch analysierten. Dazu durchsuchte Faktenkontor mithilfe eines Web Analyzers über eine Million Einträge in sozialen Netzwerken und Blogs, beziehungsweise mehrere zehntausend Online-Nachrichtenartikel im deutschsprachigen Internet. Bewertet wurden die gesammelten Daten nach vier Schlüsselkriterien: Aufmerksamkeit, Ansehen, Akzeptanz und Präferenz.