Tiktok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Maklerblogs: Auf welche Plattformen Versicherer setzen sollten, um erfolgreich mit Vermittlern zu kommunizieren und worauf sie eher verzichten können, zeigt eine aktuelle Vermittler-Medien-Analyse.

Soziale Medien Facebook, LinkedIn & Co.: So erreichen Versicherer die Makler am besten

Social Media-Plattformen: Welche davon Vermittler am häufigsten nutzen, untersuchte eine aktuelle Studie von Disphere.

Der Fachkräftemangel macht auch der Versicherungsbranche zu schaffen. Beim Kampf um Talente geht es sowohl um festangestellte Innen- und Außendienstmitarbeiter, als auch um Kooperationen mit Versicherungsmaklern.

Bei der digitalen Talentsuche besteht bei Versicherern noch großer Nachholbedarf, berichtet Sven Keese, Managing Partner bei der B2B-Digitalberatung Disphere Interactive. Laut dem sogenannten Digital Recruiting Index (DRX) betreffe dies insbesondere die Kategorien „Stellenbörsen“, „Bewertungsplattformen“ und „Eigene Karriereseite für Absolventen“, meint Keese. Lediglich ein Teil der Top-30-Versicherungen besitze eine separate Karriereseite mit Einstiegsjobs für Absolventen.

Um Top-Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen und zu halten, greifen Versicherer auf unterschiedliche Annehmlichkeiten wie Krebsversicherungen, firmeneigene Kita und Fitnessstudio, Job-Fahrräder und ähnliches zurück.

Facebook vorn

Und wie sieht das bei der Zusammenarbeit mit Versicherungsmaklern aus? Diese Frage ging die Vermittler-Medien-Analyse von Disphere Interactive nach. Die Studie untersuchte unter anderem, über welche Social Media-Plattformen Versicherer am erfolgreichsten mit Vermittlern kommunizieren können.

Das Ergebnis: Die wichtigste Plattform für Vermittler ist Facebook. 62 Prozent der befragten Makler nutzen es. Es folgen mit Abstand LinkedIn (50 Prozent), Xing (37 Prozent) und Instagram (34 Prozent). Youtube und Twitter spielen mit 22 Prozent und 20 Prozent nur eine untergeordnete Rolle. TikTok nutzt lediglich jeder zehnte Befragte.

© Disphere

Auch Makler-Blogs wirken nicht, berichtet Keese. „Wie bereits letztes Jahr eindeutig festgestellt, täten Versicherer gut daran hierauf zu verzichten und das freigewordene Budget in wirkungsvolle Maßnahmen zu investieren.“

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