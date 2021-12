1776 (Stand 16.Juni)Informationen und Aktionen zum Thema Windenergie, zum Beispiel: "Schicke uns dein schönstes Foto einer Windkraftanlage" – Hauptgewinn: Ein iPadMehrmals am TagKrisenmanagement-Beispiel: „Sehr geehrter Herr Schrade, ich bin Alexander Tanner, Mitarbeiter der Presseabteilung. Es tut uns leid, dass Sie mit unserem Kundenservice und der Schadenregulierung unzufrieden sind. Gerne möchten wir Ihnen weiterhelfen. Damit wir Ihren Fall genauer prüfen können, lassen Sie mir doch bitte Ihre Versicherungsnummer zukommen. Wir kümmern uns dann darum. Meine E-Mail-Adresse lautet:…“ Fans werden geduztzwei bis drei AntwortenDie allgemeinen Seiten werden von der Abteilung Presse- und Unternehmenskommunikation gepflegt, die Karriereseiten in Abstimmung mit der Presse- und Unternehmenskommunikation durch die Personalabteilung.In der Abteilung Presse- und Unternehmenskommunikation drei, davon eine, die das Thema federführend betreut.Vor dem Start gab es diverse Workshops mit internen Teilnehmern und externen Experten, zudem wurden entsprechende Seminare und Kongresse besucht.Erschließung und Nutzung eines neuen KommunikationskanalsKontakt mit potenziellen und bestehenden Kunden, die über andere Kanäle nicht erreicht werden könnenIntensiver Austausch mit KundenFestigung des Images als modernes und zukunftorientiertes UnternehmenNeuer Kanal für das Beschwerde- und KonfliktmanagementWir führen derzeit einen Fotowettbewerb zum Thema Windenergie durch, um das Engagement der Gothaer in diesem Bereich (das Unternehmen ist der führende Versicherer von Windkraftanlagen) auch in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Resonanz ist sehr positiv, es wurden bislang schon über 180 Fotos hochgeladen.Kunden nutzen diesen Kommunikationskanal natürlich auch für Beschwerden. Hier geht es schnell zu reagieren um so ursprünglich Negatives ins Positive zu drehen, wenn man schnell und unkompliziert hilft.Wir orientieren uns hier an der Zahl der Fans und Zugriffe.Die Nutzer von Facebook wollen intelligent unterhalten werden, suchen aber auch Tipps und Informationen. Werbliche Aussagen schrecken sie ab. Daran orientieren wir uns sehr stark.Auch die Social Media werden sich weiterentwickeln und sich insgesamt auf unser Kommunikationsverhalten auswirken. >>zum Artikel