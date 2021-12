Fachkongress Social Media auf der DKM 2014 Social-Media-Wissen aus der Praxis für die Praxis

Auf dem Social-Media-Fachkongress werden Medien- und Versicherungsfachleute in 18 Vorträgen Einblicke in Entwicklungen, Fakten und Aussichten des Social-Media-Marketings geben. So wird beispielsweise Timo Pelz, leitender Manager im Bereich Finanzindustrie bei Facebook, einer der Hauptredner sein.Über praktische Beispiele wollen die Veranstalter zeigen, wie der Einsatz sozialer Medien in der Finanzwirtschaft funktionieren kann. Maklerpool Blau Direkt steuert hierfür einen Vortrag mit Technikfokus bei. Die Direktkrankenkasse Big Direkt Gesund gibt Einblicke in die praktische Nutzung interaktiver Medien für die eigenen Geschäftsprozesse. Und der Hamburger Technologieanbieter Facelift wird verschiedene Facebook-Kampagnenbeispiele sowie das Leadmanagement in sozialen Netzwerken vorstellen.Peter Ehlers, Geschäftsführer von Public Imaging und Herausgeber von DAS INVESTMENT und Pfefferminzia, wird der Frage nachgehen, wie interaktive Unternehmenskommunikation zur messbaren Reichweitensteigerung eingesetzt werden kann.Weitere Programmpunkte:• Patrick Wassel und Madlen Geisler von D&S Media World halten einen Vortrag darüber, wie digitale Interessenten zu digitalen Kunden werden können.• Manuela Weber vom Münchner Analysehaus Valuescope will einen Überblick über die aktuelle Social-Media-Landschaft geben.• Carsten Ulbricht wird sich mit dem Thema „Medienrecht im interaktiven Raum“ auseinandersetzen.Wie auch im vergangenen Jahr ist das Angebot für alle Messebesucher kostenfrei.