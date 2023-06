In Deutschland suchen viele Unternehmen dringend Personal. Marcel Fratzscher sieht darin jedoch nicht unbedingt ein Problem, sondern eine Chance. Aus Sicht des DIW-Präsidenten müssen Firmen hierzulande Potenziale auf dem Arbeitsmarkt besser heben und für Menschen aus dem Ausland interessanter werden. „Die Hürden bei der Einwanderung müssen beseitigt werden″, sagt Fratzscher.



Zudem müsse sich die Einstellung in der Arbeitswelt ändern. „Menschen müssen sich heute während ihres Berufslebens weiter qualifizieren. Das ist hierzulande noch nicht angekommen″, sagt Fratzscher. Das Bildungssystem sei teils veraltet und müsse auf Aktualität geprüft werden. „Themen aus der Technolgie, IT und der...