Asset Management: Wenn 100 Bewerbungen nicht reichen
Was Heinz Schannath dieser Tage in seinem Posteingang beobachtet, ist neu für den erfahrenen Headhunter: „Es sind unzählige Initiativbewerbungen von hoch qualifizierten Bewerbern und Führungskräften, die uns erreichen, zum Teil erst sechs Monate nach dem Ausscheiden eines Kandidaten. In dieser Intensität haben wir es in den letzten 20 Jahren nie erlebt“, sagt der Gründer der auf das Asset Management spezialisierten Personalberatung Dr. Schannath Executive Search. Zugleich klagen Unternehmen, sie fänden für manche Positionen niemanden. Ein scheinbarer Widerspruch, den auch andere Headhunter beobachten.