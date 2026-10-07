Was Heinz Schannath dieser Tage in seinem Posteingang beobachtet, ist neu für den erfahrenen Headhunter: „Es sind unzählige Initiativbewerbungen von hoch qualifizierten Bewerbern und Führungskräften, die uns erreichen, zum Teil erst sechs Monate nach dem Ausscheiden eines Kandidaten. In dieser Intensität haben wir es in den letzten 20 Jahren nie erlebt“, sagt der Gründer der auf das Asset Management spezialisierten Personalberatung Dr. Schannath Executive Search. Zugleich klagen Unternehmen, sie fänden für manche Positionen niemanden. Ein scheinbarer Widerspruch, den auch andere Headhunter beobachten.

Zwei Zahlen, eine Kluft

Dass Arbeitslosigkeit und offene Stellen nebeneinander existieren, ist kein Zufall, sondern strukturell und konjunkturell bedingt. Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) waren bei der Erhebung für den jüngsten Fachkräftereport im März 1,3 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte arbeitslos. Gleichzeitig gab es 1,1 Millionen offene Stellen. Dennoch blieb die Stellenbesetzung für Unternehmen dem IW zufolge ähnlich schwierig wie im Vorjahr: Etwa jede dritte offene Stelle war auf dem Papier nicht passend besetzbar. Eine Kluft, die man am Finanzmarkt mit dem Begriff Spread beschreiben würde – und die längst nicht nur Einsteiger und Ungelernte am Jobmarkt verzweifeln lässt.

Fondsbranche stagniert

Während die Zahl der offenen Stellen gesamtwirtschaftlich betrachtet zurückgeht, machen die Daten aus der Finanzbranche auf den ersten Blick Hoffnung. Das zeigt eine exklusive Auswertung von Stellenanzeigen, die der Personalmarktspezialist Index-Gruppe für DAS INVESTMENT durchgeführt hat. Rechnet man die Anzeigen auf konkrete Positionen zurück, waren im zweiten Quartal 2026 im Finanzsektor bundesweit rund 3.470 Stellen offen, gut 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor; in Frankfurt am Main waren es 370 Positionen, ebenfalls rund 11 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Im Asset Management selbst steht die Nachfrage jedoch still. Die Zahl der offenen Positionen pendelt hier seit Anfang 2024 zwischen 630 und 710 – im zweiten Quartal 2026 waren es 677, praktisch so viele wie zwei Jahre zuvor. Bei den Wealth Managern und Vermögensverwaltern bewegt sich die Zahl mit zuletzt 444 offenen Positionen ähnlich seitwärts. Und ausgerechnet auf der Position des klassischen Fondsmanagers war die Anzahl der offenen Stellen sogar rückläufig: Hier zählte die Index-Gruppe im zweiten Quartal 2026 nur noch 50 offene Positionen, fast 22 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Wie es in den Häusern selbst aussieht, ordnet ein Sprecher des Fondsverbands BVI ein. In den vergangenen zwei Jahren sei der Anteil der Fondsgesellschaften gestiegen, die keine Veränderung beim Personalbestand planen. Hoch bleibe der Bedarf dennoch: „Trotz zurückhaltenderem Personalaufbau insgesamt bleibt der Bedarf an Fachkräften vor allem in Vertrieb und IT, aber auch bei Portfoliomanagement, Recht und Compliance hoch“, so der Sprecher.

Zunehmendes Mismatch

„Wir erleben weniger einen generellen Fachkräftemangel als vielmehr ein zunehmendes Matching-Problem zwischen verfügbaren Kompetenzen und konkretem Bedarf“, sagt Schannath. „Ferner müssen sowohl Kandidaten auf C-Level-Ebene als auch Berufseinsteiger mangels Job-Opportunitäten einen langen Atem haben.“

“ Wir erleben weniger einen generellen Fachkräftemangel als vielmehr ein zunehmendes Matching-Problem. Heinz Schannath Gründer von Dr. Schannath Executive Search

Manuel Rehwald, Inhaber der auf Financial Services spezialisierten Personalberatung Rehwald Associates, beschreibt eine ähnliche Situation und liefert dazu ein anschauliches Bild: „Aus unserer Perspektive sehen wir bereits heute etwas scheinbar Widersprüchliches: mehr verfügbare Kandidaten und gleichzeitig sehr schwierige oder spezialisierte Suchmandate. Deshalb kann es durchaus passieren, dass ein Unternehmen 100 Bewerbungen auf eine Position erhält und trotzdem einen Headhunter beauftragt, weil unter diesen 100 Bewerbungen genau das gesuchte Profil nicht vorhanden ist.“

Ein Teil des Problems ist nach Rehwalds Erfahrung hausgemacht: Wenn ein Suchprofil zehn oder mehr zwingende Anforderungen bündele und der Kandidat zugleich kulturell perfekt passen, am richtigen Standort sitzen und in ein enges Gehaltsband gehören solle, „dann entsteht teilweise ein hausgemachter Fachkräftemangel“.

Die Verlierer

Welche Arbeitnehmer auf der falschen Seite des Spreads landen, hat laut Karin Schambach auch mit dem Alter zu tun. Schwer hätten es Bewerber am Anfang und am Ende ihrer Laufbahn, sagt die Gründerin der Personalberatung Indigo Headhunters; die Nachfrage konzentriere sich auf die Mitte. „Erfahrung ist gefragt, aber eben nicht zu viel“ – gesucht werde vor allem die Altersgruppe der Mittdreißiger bis Mittvierziger. Hemmnisse seien zudem inkonsistente Lebensläufe und – angesichts der neuen Back-to-Office-Politik – mangelnde Bereitschaft zum Umzug.

Am deutlichsten zeigt sich der Spread im Vertrieb – jener Funktion, die alle drei als besonders schwer besetzbar nennen und die auch der BVI ganz oben auf der Bedarfsliste führt. Es fehlt dabei nicht an Vertrieblern, sondern an der exakten Kombination. Einen Kandidaten mit vielen Jahren Vertriebserfahrung zu finden sei nicht schwer, sagt Rehwald. Einen zu finden, der genau die gewünschte Kundengruppe kennt, dort ein belastbares Netzwerk besitzt, die passenden Produkte verkauft hat und nachweislich Vermögen einwerben kann, sei etwas völlig anderes.

“ Erfahrung ist gefragt, aber eben nicht zu viel. Karin Schambach Gründerin von Indigo Headhunters

Auch erfahrene Kräfte mit renommierten Stationen suchen deshalb länger als erwartet. Rehwald beobachtet bei sehr seniorigen Kandidaten einen wachsenden Abstand zwischen dem Wert des Lebenslaufs und dem aktuellen Marktwert. Ein bekannter Arbeitgebername öffne noch Türen, reiche aber nicht mehr. Kunden fragten heute konkreter: Welche Kundenbeziehungen bestehen wirklich, welche Vermögen wurden eingeworben, welche Teams aufgebaut, welche Veränderung umgesetzt?

Die große KI-Verschiebung

Einen weiteren Grund für die wachsende Kluft legt das AI Jobs Barometer 2026 der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC offen. Demnach ist der Anteil der Stellen, die KI-Kenntnisse verlangen, in Deutschland auf 1,3 Prozent gestiegen – rund 125.000 Ausschreibungen. KI ist dabei eher erwartete Standardkompetenz in bestehenden Rollen als Spezialthema.

“ Niemand bekommt als Senior Manager automatisch mehr Gehalt, weil er Excel beherrscht. Manuel Rehwald Inhaber von Rehwald Associates

Genau diese Verschiebung bestehender Rollen erleben die Headhunter. KI sorge bislang nicht dafür, dass für jede Funktion plötzlich ein KI-Spezialist gesucht werde, sagt Rehwald; vielmehr verändere sie die Erwartungen an vorhandene Profile. Der Kunde suche weiter den Analysten, Investmentexperten oder Vertriebler – erwarte aber zunehmend, dass diese moderne Technologie sinnvoll einsetzen. „Dass man damit umgehen kann, wird schlichtweg erwartet. Extra vergütet wird diese Fähigkeit nicht“, sagt Schambach. Rehwald findet das treffendste Bild: „Niemand bekommt als Senior Manager automatisch mehr Gehalt, weil er Excel beherrscht. Aber irgendwann wird es problematisch, wenn er es nicht beherrscht.“

Was das für den Berufseinstieg bedeutet, macht Schannath konkret. Standardisierte, repetitive Tätigkeiten – Datenaufbereitung, Reporting, Recherchen, Dokumentenprüfung – würden zunehmend automatisiert. „Besonders Berufseinsteiger spüren diese Entwicklung, da solche Aufgaben traditionell den Einstieg in die Branche ermöglicht haben“, sagt er. Obwohl KI vielerorts noch am Anfang stehe, verzichteten Unternehmen zunehmend darauf, Hochschulabsolventen einzustellen – „dadurch steigen die fachlichen und technologischen Anforderungen schon beim Berufseinstieg“. Schambach sieht darin eine große Gefahr für die Branche: „Es ist nicht zu verstehen, dass der KI-Boom jungen Menschen den Eintritt in das Arbeitsleben erschwert, wo doch heute schon absehbar ist, wie dringend wir diese Arbeitskräfte brauchen.“

Erwartungen für die Zukunft

Bei der Prognose sind sich die drei weitgehend einig: Der Spread dürfte sich zunächst eher verschärfen. Rehwald verweist auf immer spezifischere Anforderungen und sich beschleunigende Geschäftsmodelle. Schambach wird grundsätzlicher – und mahnt eine demografische Zeitbombe an: Der Ertragsdruck sei extrem hoch, für die Entwicklung junger Talente bleibe keine Zeit, während die Babyboomer ausschieden oder früh nach Hause geschickt würden. „Dadurch entsteht eine eklatante Lücke, und das wird uns in einigen Jahren einholen.“

Beim Gehalt sehen die Berater eine wachsende Spreizung: Für knappe Profile zahlen Unternehmen weiter gut, bei anderen Funktionen werden sie kostenbewusster; Seniorität allein rechtfertigt laut Rehwald keine höhere Vergütung mehr. Der Wettbewerb endet dabei nicht an der Landesgrenze. Gerade im Asset Management konkurrierten deutsche Häuser um dieselben Talente wie Arbeitgeber in Luxemburg, Zürich oder London, sagt Rehwald: „Ein guter Kandidat denkt heute nicht zwangsläufig nur in Frankfurt oder München.“ Der relevante Talentpool sei internationaler geworden – die Konkurrenz um ihn ebenfalls.

Was Experten raten

Wer gewinnt, wer verliert? Im Vorteil sind Rollen mit unmittelbar sichtbarem Wertbeitrag. Schambach traut ausgerechnet dem Marketing eine Blüte zu: Je wichtiger digitale Kanäle würden, desto stärker entscheide Content darüber, ob sich ein Anbieter abhebe. „Insofern würde ich jedem Vertriebler, insbesondere im Wholesale-Segment, raten, diese Schnittstelle im Auge zu behalten und idealerweise mitzubedienen.“ Herausforderungen sieht sie bei Führungskräften. Ihrer Erfahrung nach entkoppeln Häuser zunehmend disziplinarische und fachlich-strategische Führung. „Diese Form der informellen Führung ist schwieriger und wird die Zahl geeigneter Führungskräfte deutlich reduzieren.“

Bewerbern empfehlen die Berater, ihren Marktwert früh und ehrlich zu prüfen. Rehwald bringt es auf eine Testfrage: „Wenn ein Headhunter meinen Lebenslauf heute einem Kunden vorlegt, welche drei Argumente sprechen dafür, mich einzustellen?“ Fällt die Antwort schwer, sei es Zeit, das Profil weiterzuentwickeln.

Und die Arbeitgeber? Sie müssten stärker zwischen Must-haves und Nice-to-haves unterscheiden – und früher in die Entwicklung von Nachwuchs investieren. Auch PWC bringt den Auftrag auf eine Formel: Es gehe nicht mehr nur darum, KI einzuführen, sondern die Kompetenzentwicklung aktiv zu steuern. Weiterbildung wird so vom Projekt zum Dauerzustand.