Fachmesse für Finanzdienstleister DAB Bank lädt zum Investmentkongress 2016

Die Direktbank DAB lädt am 21. und 22. September zum Investmentkongress 2016 im Gasteig München ein. Bei der Fachmesse für Finanzdienstleister und institutionelle Anleger können sich die Besucher über spannende Themen austauschen, Kontakte knüpfen und Wachstumspotenziale erkennen.

Der Investmentkongress findet seit 1998 jährlich in München statt und zieht nach DAB-Angaben jedes Mal über 1.000 Fachbesucher - Vermögensverwalter, Fondsvermittler, Banken und Versicherungen - an.



Hauptredner John Christian Kornblum und Uli Hoeneß

Ergänzend zu den Themen rund ums tägliche Business bietet die DAB Bank Vorträge und andere Aktionen an. Hauptredner John Christian Kornblum, Wirtschaftsexperte und ehemaliger US-Botschafter in Deutschland spricht über die Wahlen in den USA und deren Auswirkungen auf die Verbindung zu Europa.



Der zweite Hauptredner Uli Hoeneß erläutert im Gespräch mit Moderatorin Ursula Heller am Beispiel des FC Bayern Münchens, wie Strategie, Motivation und Führung im Sport und in der Wirtschaft funktionieren.

>> Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier