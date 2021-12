Fachwirt für Versicherungen und Finanzen Diese Weiterbildungen unterstützen Versicherer am meisten

60 Prozent der Innendienstmitarbeiter und Führungskräfte von Versicherungsunternehmen haben im vergangenen Jahr mindestens eine Qualifizierungsmaßnahme besucht. Das geht aus einer Studie des Arbeitgeberverbands der Versicherungsunternehmen in Deutschland (AGV) und des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) hervor. Dabei wurden die meisten lernwilligen Versicherungsexperten von ihren Arbeitgeber unterstützt - auf mehrere Arten.

Am häufigsten beteiligten sich die Unternehmen finanziell an der Fortbildung ihrer Angestellten: 98 Prozent der befragten Versicherer bezuschussten die Weiterbildungsmaßnahmen oder übernahmen die kompletten Kosten. 90 Prozent stellten ihre Mitarbeiter für die Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen von der Arbeit frei. 74 Prozent berieten ihre Beschäftigten bezüglich der Weiterbildungsangebote.





Vor allem der Abschluss als Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen steht bei Versicherern hoch im Kurs: 95 Prozent der befragten Unternehmen helfen ihren Mitarbeitern, diese Fortbildung zu machen. Der Abschluss zum Spezialisten Produktmanagement wird von 62 Prozent der Firmen, der zum Vertriebsexperten von lediglich 40 Prozent der Versicherer unterstützt.

>> Den kompletten Bericht finden Sie hier