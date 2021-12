Fahren unter Strom: Öko-Institut testet Elektroautos

„Nur wenn das ‚grüne’ Auto mit Strom aus regenerativen Energien gespeist wird, ist es ein echter Gewinn für die Umwelt“, sagen die Forscher. Denn Elektroautos stoßen bei der Fahrt zwar kein klimaschädliches CO2 aus. Bei der Stromherstellung können jedoch hohe Emissionen entstehen.„Weiteres Problem: Eine Markteinführung in großer Stückzahl hätte Auswirkungen auf die Rohstoffnachfrage, da diverse, zum Teil seltene Metalle in Batterien und Elektromotoren verarbeitet werden“, so die Forscher weiter. Dies stellt das Batterie-Recycling vor große Herausforderungen. So soll ein Konsortium aus der Daimler AG, dem Unternehmen Umicore und der Technischen Universität (TU) Clausthal ein realisierbares Konzept entwickeln, wie die Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen umweltverträglich und effizient wiederverarbeitet werden können.