Fairvesta ernennt neuen Vertriebschef Deutschland

Kuhlmann begann seine Karriere als Assistent des Vorstandsvorsitzenden der später von AWD übernommenen tecis Holding AG und sammelte Meriten in Führungsfunktionen der Versicherungswirtschaft. Zuletzt war er Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Hesse Newman Finanzpartner AG und der Trainforce Akademie AG.



Der 40-jährige Diplom-Volkswirt wird ab März als Mitglied der Geschäftsleitung den Vertrieb des Immobilienhändlers Fairvesta in Deutschland verantworten. Dieser soll strategisch deutlich ausgebaut werden, nachdem zwischenzeitlich der Umsatzfokus eher im Ausland lag. Die Akquisition von Vermittlern und Beratern bundesweit steht dabei im Fokus



Fairvesta plant, in 2010 erstmals die 100-Millionen-Euro-Grenze an platziertem Eigenkapital zu durchbrechen. „Nachvollziehbare und transparente Produkte mit klarer Rendite- und Sicherheitsorientierung werden vom Anleger nachgefragt: Dafür sind wir bestens aufgestellt!“, so Kuhlmann.